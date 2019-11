Cercasi idea per salvare Alitalia (o, almeno, per non perdere altri soldi)

Alitalia è la seconda compagnia aerea in Europa per puntualità dei voli nel 2019. Ma non arriva mai il tempo di chiudere l’accordo che la salverebbe dallo sfacelo. Oggi è scaduto il termine, l’ennesimo, per presentare un’offerta vincolante che rilevi la società. In teoria una cordata ci sarebbe ma Ferrovie dello Stato tentenna perché per ora ha solo l’appoggio del Ministero dell’Economia e in teoria anche la compagnia statunitense Delta Airlines che promette un investimento da 100 milioni di euro. Non basta, serve un quarto socio che rilevi almeno il 35% della società. Tradotto: mettere sul piatto almeno 350 milioni di euro. Ma dopo il no di Lufthansa anche la holding Atlantia che gestisce Autostrade per l’Italia si è tirata indietro dalla corsa e chiede più tempo per trovare un socio industriale affidabile alternativo a Delta.

E ora? A ogni scadenza il Governo si trova davanti a tre strade: liquidare la società, nazionalizzare per un breve periodo o concedere la settima proroga in attesa di una cordata che presenti un piano industriale decente. E mentre il Governo rimanda, gli italiani pagano. L’ultimo assegno sarà da 400 milioni di euro, previsto nel decreto fiscale che si aggiungerà a quel poco che rimane dei 900 milioni del prestito ponte concesso dal governo Gentiloni a inizio del 2018. Doveva essere una misura temporanea è diventato un prestito senza scadenza. La Commissione europea potrebbe considerarlo un aiuto di Stato illegale, ma è l’ultimo dei nostri problemi. Perché tra capitani coraggiosi, Etihad, referendum dei lavoratori e sette (ora otto) proroghe, negli ultimi dieci anni la compagnia di bandiera è costata alla collettività 5 miliardi di euro, come il Mose. E anche qui siamo in alto mare.

«Siamo arrivati a questa situazione perché qualcuno ha pensato che fosse inimmaginabile non avere una compagnia di bandiera. Alitalia è parte della storia di questo Paese ma anche nel cuore della politica romana. Il problema è che nessun Governo vuole passare alla storia per averla fatta fallire», spiega l’investment manager Mario Seminerio, conduttore del programma economico Le Belve su Radio Capital. «Ci sarà un’altra proroga ma purtroppo i giochi sono ormai fatti. Delta non intende sentirsi dire dallo Stato italiano o Atlantia come deve comportarsi strategicamente sulla concessione ad Alitalia delle rotte di lungo raggio. Non dimentichiamo che lo scopo principale di Delta è quello di bloccare Lufthansa su quelle rotte o almeno limitare la sua presenza».