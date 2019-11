Ma guarda un po’, in Emilia il PD prende più voti da solo che male accompagnato dai grillini

L’altra sera, però, la trasmissione Cartabianca di Raitre ha reso noto un sondaggio Ixé da prendere con le molle come tutti i sondaggi, ma che ha fornito un risultato sorprendente. Non tanto perché gli elettori dell’Emilia Romagna avrebbero molta più fiducia nel presidente Stefano Bonaccini rispetto alla sfidante leghista Lucia Borgonzoni, 68 a 45 per cento, e nemmeno perché il PD sarebbe in crescita e in testa con il 34,3% rispetto al 30,9% di una Lega in calo, ma perché un’eventuale alleanza centrosinistra-Cinquestelle viene data al 31,6 per cento, mentre se il centrosinistra decidesse di andare da solo, cioè senza i grillini, prenderebbe il 33,7 per cento.

Non è un refuso: l’alleanza con i Cinquestelle porterebbe meno voti al centrosinistra rispetto all’ipotesi di presentarsi da solo lasciando i grillini al loro destino. Nemmeno uno in più, anzi molti di meno. Nel primo caso, quello dell’alleanza strategica, ci sarebbe un divario di due punti e mezzo con il centrodestra salviniano. Nel secondo, senza i grillini, il centrosinistra sarebbe soltanto allo 0,3 per cento dal centrodestra. Non è finita qui: se Bonaccini ricevesse il sostegno dei Cinquestelle prenderebbe il 40 per cento dei consensi, tenendo a distanza di sicurezza la candidata leghista, ma se si candidasse senza i grillini batterebbe la Bergonzoni 41,2 a 29,4 per cento.

Signori della giuria, non abbiamo niente da aggiungere.