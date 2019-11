Anche i poeti hanno il diritto di andare ai raduni di Salvini, la risposta di Rondoni a Linkiesta

Mi stupisce piuttosto la tua attenzione un po' velenosa, come sanno fare i giornalisti che intendono forse insegnare invece che informare. E tu insegni con nonchalance che chi vota Salvini è una "canaglia" , adombri, sempre con la nonchalance di chi fa citazioni, ha studiato e dunque pensa di essere piu intelligente della media delle persone, somiglianze tra un leader politico e Hitler.

E oltre a gettare ombre sulla mia capacità di uso delle parole attribuisci a persone come don Giussani pensieri che non sai se aveva o no, essendo quel sant'uomo morto prima delle questioni su cui lo fai pronunciare. Noto che sei incline al vizio di metterti ovviamente dalla parte dei buoni, come sanno fare sempre gli intellettuali italiani, ma non affrontando nessuna questione che enunci con un minimo di complessità.

Mi piacerebbe qualcuno che invece di ironizzare in modo velenoso, discutesse nel merito alcune questioni poste, invece che indicare quali sono i posti da poeti o no (i festival dell’Unità sì, il Paladozza no?). Ovviamente sei libero di pensare quello che ritieni, non per questo ti assocerò a parole come “canaglia“. Non sono razzista, né contro gli zingari, né contro i giornalisti, né contro i cani.

Allora ti do io una notizia: i poeti, da Saba con Togliatti, a Pasolini con il Pci (e discutendo in quel Pci che allora nascondeva le purghe staliniane), da Orazio a Dante a uno dei miei maestri come Luzi hanno sempre sentito il dovere di entrare nell'agone pubblico cercando una lettura delle cose che fosse più profonda della sola politica e del solo giornalismo. Si chiama libertà. E lo so, si paga. Ma è bellissima.

Stammi bene. Buon lavoro.