Perché parliamo solo di evasione e contanti? Il lavoro nero sottrae allo Stato miliardi di euro

La lotta all’evasione fiscale è stata scelta quale strumento principe per reperire risorse. In questi mesi abbiamo sentito parlare di guerra al contante, agevolazioni per pagamenti con carte e bancomat, provvedimenti questi inseriti nella legge di Bilancio, che hanno monopolizzato il dibattito pubblico e politico. Ma la lotta all’evasione fiscale passa anche dall’emersione del lavoro nero. Così accade che a Napoli, durante una ispezione dei Carabinieri in un laboratorio, venga scoperto un caveau senza finestre e senza bagni. Stipate dentro, in condizioni impensabili per un luogo di lavoro, sono state trovate nascoste 41 persone. Operai in nero, 57 in tutto, impiegati nella ditta Moreno Srl, una delle migliaia società in appalto sparse per l’Italia, che rifornisce marchi di alta moda. Tuttavia questi ultimi non finiscono mai sulle pagine dei giornali. Storia nota.

Mentre il Governo non si è lasciato scappare neppure un commento, Napoli rappresenta l’emblema di come oltre all’evasione fiscale, contante sì contante no, in tutti questi anni sul lavoro nero la politica abbia preferito adottare un comportamento ‘distratto’. Inchieste giornalistiche e giudiziarie hanno da tempo scoperto come in Campania, Toscana e Veneto il lavoro sommerso sia al servizio delle case dell’alta moda. Ma senza coesione o quanto meno una visione unitaria di lungo corso gialli, rossi, verdi, azzurri non hanno cercato di contrastare un fenomeno, non meno importante per il contrasto dell’evasione. Ci sono infatti migliaia di stranieri e italiani legati da condizioni di sfruttamento, povertà ed emarginazione sul luogo di lavoro. La cui dignità è stata spesso decantata, a parole. Ed è poco confortante è che tra gli operai segregati dalla Moreno Srl ci fossero persone che percepivano il reddito di cittadinanza. Nella Legge di Bilancio, non c’è traccia del lavoro nero, quale altra faccia dell’evasione fiscale. Ad eccezione di una stretta proprio sul reddito di cittadinanza.

Tante le risorse peró che finiscono inghiottite. In altrettanti casi, come quello di Napoli, è evidente che il lavoro nero rappresenti un problema sociale ed economico. Nel 2018 solo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha individuato oltre 42mila lavoratori sommersi – quelli irregolari hanno toccato quota 70,111 mila – le Regioni con il numero più alto di aziende che hanno subito sanzioni sono Campania, Puglia, Lombardia, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna. Sintomo che il fenomeno è diffuso e che merita attenzione. Con un danno per l’erario ogni anno di miliardi di euro.