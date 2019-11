Ecco le cinque imperdibili app made in Italy da avere sullo smartphone

E perché non dotarsi di un archivio digitale? Scontrini, ricevute, garanzie, spese mediche e ogni tipo di documento possono essere facilmente memorizzati, senza incorrere nel rischio di perderne nessuno. Oggi, la tecnologia ha pensato anche a questo attraverso l’applicazione tutta italiana Lambo. Nata nel 2013, Lambo è in grado di catalogare e conservare tutti i fogli che chi usa l’app ritiene importante conservare. È sufficiente scattare una foto a ciò che si desidera archiviare e caricarlo direttamente dalla Libreria foto. Facile, comodo e veloce, no?

È una app in rapida diffusione: con Satispay dimenticatevi il contante. Questa è l’applicazione perfetta per chi preferisce pagare nei negozi, scambiare facilmente soldi con gli amici, acquistare servizi e persino risparmiare in modo intelligenze e veloce. Una volta scaricata l’app sul proprio cellulare, è necessario indicare un documento d’identità, un Iban del proprio conto corrente e il codice fiscale. Poi l’utente è libero di indicare la somma di denaro di cui vuole disporre ogni settimana. Nei negozi convenzionati si può pagare in tutta sicurezza senza utilizzare la carta di credito. Pagare non è mai stato così facile: in pochi semplici tap dallo smartphone si può godere in modo più che spensierato del proprio shopping.

Spazio infine al tempo libero. Con Fitprime, start up nata nel 2015, è possibile creare un abbonamento mensile a più palestre per praticare attività sportiva. Il momento e il luogo lo si sceglie in tutta libertà. L’applicazione permette infatti di scegliere fra mille centri sportivi in tantissime città italiane visualizzabili su una mappa. Con un piano illimitato si può scegliere la fascia di prezzo in base alle proprie esigenze e anche preferenze. Sottoscritto il piano, un clic e l’utente può prenotare l’ingresso nella palestra desiderata, mostrando semplicemente il proprio smartphone alla reception. Più facile di così!