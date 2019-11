La crisi spirituale del secondo governo Conte

Non si dica che qui approfittiamo di un semplice modo di dire per fare della filosofia a buon mercato (non vorrei finire come il personaggio con cui si apre il romanzo di Giacomo Papi, Il censimento dei radical chic, ammazzato a bastonate perché aveva citato Spinoza in un talk show). Il fatto è che si tratta di un modo di dire molto indicativo, che spiega praticamente tutto. E non c’è bisogno di essere dei convinti esistenzialisti, o di avere studiato Heidegger, Kierkegaard e Jean-Paul Sartre (quello secondo il quale «l’existence précède l’essence»), per capire che è quello che facciamo ogni giorno a qualificare la nostra essenza, anima, spirito o comunque lo si voglia chiamare. E non viceversa.



Volete un esempio? Giusto ieri, intervistato dal Corriere della sera, Luigi Di Maio ha ribadito per l’ennesima volta che lo ius soli «è un tema che non è mai entrato nel programma di governo, né entrerà ora». Ma l’unica vera minaccia che arriva dal Nazareno, e che l’intervistatore giustamente riporta, riguarda il voto in Emilia: se il Movimento 5 stelle va da solo e il centrosinistra perde, il governo rischia di cadere. Chiaro? Non: se non si fa lo ius soli, o non si cancellano i decreti sicurezza, o non si rivedono reddito di cittadinanza, quota cento e tutti gli altri provvedimenti del governo gialloverde che il Pd ha finora trangugiato come fossero deliziosi manicaretti.

No no, l’unica cosa che il Pd chiede davvero, in cambio di tutto questo, sono accordi elettorali: ieri in Umbria, oggi in Emilia e domani in Italia. L’anima di questo governo, o di questo “nuovo centrosinistra” come qualcuno già lo chiama, è tutta lì: non vogliamo perdere le elezioni. Tutto il resto, ogni altra scelta, problema o provvedimento – cioè esattamente l'insieme di motivi per cui le persone alle elezioni dovrebbero votarli – è evidentemente fungibile, sostituibile, intercambiabile. Ed è proprio per questo che perderanno (se continuano così). Forse non in Emilia, ma di sicuro in Italia. Perché hanno già smesso di combattere.