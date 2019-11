Investire poco, investire male. Ecco il vero guaio italiano, dall’Ilva a Venezia (e oltre)

Un po' tutte le recenti emergenze che hanno colpito l'Italia, che siano improvvise o invece, come più spesso avviene, quasi annunciate, come nel caso dell'Ilva e dell'acqua alta a Venezia, hanno dei protagonisti fissi, gli investimenti. Gli investimenti sprecati, dirottati in tangenti, più spesso gli investimenti che mancano. L'Italia non è mai stata incline alla lungimiranza, a privilegiare la solidità di lungo periodo alle convenienze del breve, il debito pubblico è lì a ricordarcelo a ogni nuovo aggiornamento delle stime economiche.

Ma negli ultimi anni le cose appaiono peggiorate. Nonostante l'uscita formale dalla crisi e la timida ripresa. Gli investimenti, pubblici, privati, delle famiglie, nel 2018 ammontavano al 17,7% del PIL. In Europa si è arrivati in media al 20,4%. Non c’è mai stato un gap così alto, anche se pure in precedenza era quasi sempre l’Italia a inseguire.

Il crollo è ovviamente avvenuto con la crisi. In 4 anni si è passati dal 20% del 2011 al minimo del 2014, il 16,7%. La ripresa successiva non è bastata neanche a mantenere la distanza dall’Europa costante. Men che meno a realizzare quel catching up che ci si augurava.