Come evitare che il vostro Black Friday diventi un episodio di Black Mirror

È iniziato il periodo dell'anno in cui sentiamo il bisogno di comprare ciò che non abbiamo. Gli americani la chiamano Black week, la settimana in cui Amazon e negozi fisici di tutto il mondo offrono prodotti a prezzi più bassi per anticipare il Black Friday: l'armageddon degli sconti. Tradotto: da oggi saremo bombardati da pubblicità con prezzi barrati e promozioni troppo belle per essere vere. E non è detto che sia un male. Gli ansiosi faranno i regali di natale in anticipo e chi guadagna poco potrà comprare senza sentirsi in colpa. Anche i più luddisti e anti capitalisti butteranno un occhio sperando di trovare l'offerta della vita. Prima di fare la fila e sgomitare all'entrata di un negozio o riempire il vostro carrello elettronico con l'ultimo gadget tecnologico dei vostri sogni forse sarebbe meglio informarsi e prendere qualche precauzione. Il miglior modo per evitare che il vostro Black Friday si trasformi in una puntata di Black Mirror. Perché tra televisori che spiano, virus nel telefono e smart speaker hackerati, il rischio per la nostra privacy è alto. Tutto ciò che è collegato a internet è hackerabile. Certo, se state leggendo questo articolo avete sicuramente un dispositivo e vi sarete già posti il problema. Ma è sempre meglio avere qualche informazione utile per fare un acquisto consapevole, non solo per il portafoglio. O almeno averci pensato prima di cliccare "acquista".

Per esempio Amazon ha previsto questa settimana delle offerte per il suo smart speaker Echo di terza generazione. Da luglio a settembre ne ha venduti 10 milioni di esemplari. Questi altoparlanti dotati di intelligenza artificiale sono sempre più richiesti. Secondo Canalys, la principale azienda di analisti del mercato tecnologico globale, nel terzo trimestre del 2019 ne sono stati venduti in tutto 28,6 milioni e il mercato è cresciuto del 44,9%. Anche Google e i due colossi Baidu o Alibaba vendono queste casse con assistente virtuale integrato, presenti in almeno 200 milioni di abitazioni nel mondo. Nel giro di pochi anni saranno i nostri nuovi motori di ricerca perché a casa non li utilizziamo più solo per accendere le luci o mettere su una canzone.

Ma c'è il rischio che passino da maggiordomo elettronico a Grande Fratello. Lo ha denunciato da poco la Security Research Labs, società tedesca di sicurezza informatica, che ha creato otto Smart Spies. Ovvero delle app in apparenza innocue come MyLuckyHoroscope dotate di un malware, un software malevolo. Queste app sono entrate senza problemi negli store di Alexa e Google Home e hanno registrato le conversazioni degli utenti che le hanno usate quando l’altoparlante non era attivo. Non solo, tramite queste app la Security Research Labs è riuscita anche a ottenere i dati di accesso ai loro account. Come? Simulando la voce degli assistenti virtuali e fingendo di dover aggiornare il sistema. I dati poi sono stati inviati a un server privato. Tutto vero, ma per fortuna si è trattato solo di un esperimento della società tedesca. La prossima volta però potrebbe replicarlo qualcuno con altre intenzioni.