Nota per Calenda, Renzi e Bonino: la Dc non aveva un capo unico, che ne dite di imitarla?

Ora che è arrivato Azione di Carlo Calenda sono tre i partiti liberalprogressisti vicini al Partito Democratico. L’unico già testato è +Europa di Emma Bonino, mentre il più accreditato è Italia Viva di Matteo Renzi, aggiungerne altri a prima vista è velleitario, ma in realtà siamo ancora lontani dal voto e non si conoscono nemmeno le regole del gioco, quindi in questo momento va benissimo farsi notare, far circolare idee nuove e provare a posizionarsi.

Detto questo, Calenda, Bonino, Renzi, più i nomi che sappiamo del Partito democratico a cominciare da Giorgio Gori, presi tutti insieme, sarebbero un unico partito formidabile, nonostante sia evidente che non riuscirebbero a stare seduti intorno allo stesso tavolo nemmeno cinque minuti.



Tutti leader, nessun gregario, d’accordo. Ma è altrettanto vero, come ho letto sulla mia timeline di Twitter, che nella solida Democrazia Cristiana che fu architrave del potere italiano non c’era un solo capo, ma tantissimi leader, di destra e di sinistra e di centro, del nord e del sud. Magari potrebbe essere uno spunto, no?