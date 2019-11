Incerti per la manovra? Ecco perché l’acquisto di una seconda casa è l’investimento più sicuro

Le giornate di discussione sulla manovra stanno per volgere al termine, e presto i contribuenti italiani sapranno quale sarà il loro destino in termini tributari per i prossimi anni. Per il momento, la Commissione europea ha dato il via libera, anche se con riserva: il rischio, infatti, è di sforare i termini del Patto di stabilità. Si rivedrà a maggio lo stato dei conti, per fare ulteriori valutazioni. Intanto, però, fra emendamenti e attacchi reciproci tra partner di governo, la domanda sorge legittima: quali tasse si alzeranno, quali saranno quelle nuove? E quali potrebbero impattare case, seconde case e mutui?

Roberto Anedda, direttore marketing di MutuiOnline, concorda sul fatto che la confusione del momento non stia aiutando: «Ogni volta che, per un motivo o per l’altro, circolano ipotesi di modifiche di tassazioni, i mercati e i beni finiscono per risentirne, anche in termini di prospettive e progetti delle persone. La casa in primis, in quanto rappresenta un elemento di investimento importante per le famiglie». Sul lato degli immobili, ad esempio, nel disegno della manovra «si è parlato di aumentare la tassa della ritenuta sugli affitti, oppure di sostituire l’Imu con una una nuova tassa», spiega Anedda, «questioni dove il livello di tassazione potenzialmente cambia molto». Stesso discorso per le detrazioni: alcune sembrerebbero essere rimaste, altre no; anche le soglie di reddito per poterne usufruire potrebbero cambiare. Purtroppo, per il momento non c’è modo di saperne molto di più. E anche se i governi, di qualsiasi colore, sono da sempre consapevoli dell’importanza che l’abitazione (e il settore immobiliare in generale) rivestono per gli italiani, evitando di appesantire i contributi erariali sulla casa, comunque l’indecisione del governo su questo fronte non sta rinsaldando la fiducia dei cittadini. «Questa lotteria continua su che cosa tassare e cosa no è un disastro dal punto di vista economico, perché è impossibile avere certezze nel medio e lungo termine», ammette Anedda.

Chi stava pensando di acquistare casa, quindi, visto il momento di instabilità potrebbe pensare di prendere tempo e di rimandare la decisione, intimorito da possibili stangate. Soprattutto se si tratta di seconde case, posto che si tratta di un investimento “extra” che di solito si intraprende per mandare a reddito (affittando a terzi), oppure come casa di vacanza. «Se dalla finanziaria dovessero emergere aspetti che consentono meno detrazioni in generale o più tasse, bisognerà mettere in conto che si avranno delle uscite in più», dice l’esperto. «I vasi comunicanti tra reddito e tasse esistono, e anche se le tasse sulla casa non dovessero subire aumenti, una finanziaria peggiorativa in altri settori potrebbe comunque portare ad una maggiore riflessività e rallentamento anche nel settore immobiliare».