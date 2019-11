Che cosa sta succedendo a Forza Italia, parlandone da viva

La nuova livrea di Forza Italia potrebbe quindi intrecciarsi in terre lontane dall’hub settentrionale che per molti anni ha rappresentato il principale bacino elettorale e che adesso, invece, registra casi come quello di Davide Bendinelli in Veneto, storico coordinatore regionale, sindaco di Garda e deputato, che con molte probabilità da FI traslocherà a Italia Viva di Matteo Renzi. Prima di lui altri due consiglieri azzurri regionali, Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, sono passati a Fratelli d’Italia, affossando un quadro già drammatico di suo che vedeva un Fi fermato alle ultime europee al 6 per cento (contro il 33 del 2001).



La spaccatura da Nord a Sud porta con sé la consapevolezza che tutto può cambiare e niente è certo prima della legge elettorale. Le preferenze dei berluscones virano verso un modello proporzionale, in necessità di una maggiore stabilità e compatibile con ferrei criteri di rappresentanza. La stessa rappresentanza “picconata” dalla riforma del taglio dei parlamentari firmata Movimento 5 stelle e per cui molti ex uomini del Cav e in particolare di Giovanni Miccichè, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, hanno deciso di lasciare il partito per, in caso di chiamata alle urne, un porto più sicuro come Lega e Fratelli d’Italia.

Proprio così, nella stessa aerea dove sta per essere posta la pietra angolare del Movimento Sudista, figure come Antonino Minardo, deputato nazionale in Forza Italia dal 1999, hanno ufficializzato il passaggio alla Lega, preceduto dall’addio di Salvo Pogliese e Basilio Catanoso, diretti a Fratelli d’Italia, e della famiglia Genovese a Messina. Insomma, il messaggio che si vuol far passare è quello di un’azione concordata per aiutare l’alleato in Sicilia.

Forza Italia, ricapitolando, può vantare più correnti che deputati. Del resto non mancano a scaldare gli animi i fattori esterni che, come canti delle sirene, continuano a corteggiare i big del partito; l’Opa lanciata dalla Bellanova a Renata Polverini e Mara Carfagna è solo lo schiudersi di una ragnatela che finirà per fagocitare gli azzurri, prima di quanto si possa immaginare. Dalle fila del partito si detta infatti una futura dead line, forse più per sfatare un epilogo, alla prossima primavera, salvo elezioni anticipate le quali vanificherebbero quanto detto fin qui. Il 2020, detto ciò, si fa ambasciatore di nuove pene, con amministrative e regionali in grado di rivelarsi dolorosi infortuni per Fi: a partire da Toti, la cui idea di fare la sinistra del centrodestra cozza con la decadenza forzista, fino ad arrivare alla ben nota situazione campana.