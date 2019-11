Generazione Greta, e non solo: l’alleanza tra giovani e adulti per salvare il pianeta

C’è chi l’ha chiamato un caso, chi una buffonata, chi una rivoluzione. Fatto sta che, da quando la sedicenne svedese Greta Thunberg ha iniziato a saltare la scuola per protestare davanti al parlamento di Stoccolma, nell’agosto 2018, in difesa dell’ambiente e contro i governi che «non fanno abbastanza per combattere la crisi climatica», il suo esempio ha ispirato milioni di giovani in tutto il mondo, che a loro volta hanno deciso di scendere in piazza. Le grandi manifestazioni colorate (ma soprattutto verdi), culminate in tre grandi “Global Strike” con il tempo si sono strutturate in un vero e proprio movimento, oggi chiamato Fridays for Future (FFF), che coinvolge giovani da New York a Singapore, da Parigi a Città del Capo.

«Governi, ascoltate gli scienziati, perché non c’è più tempo». «Ci state rubando il futuro». «Le prossime generazioni pagheranno per gli errori che avete commesso, è dovere degli adulti agire ora», gridano i ragazzi agitando cartelli che raffigurano il pianeta Terra sofferente, foreste in fiamme e clessidre ormai quasi esaurite. L’ultimo rapporto mondiale sul clima del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) sottolinea chiaramente come la temperatura del pianeta si stia alzando a ritmi vertiginosi, a causa dei crescenti livelli di CO2 immessi nell’ecosistema globale attraverso le attività dell’uomo. Resta appena un decennio per impedire che la temperatura si alzi ancora di 1,5°C, dopodiché l’impatto dei cambiamenti climatici sarà irreversibile. Se non si agisce ora per un passaggio pieno verso le energie rinnovabili e l’economia circolare, insomma, siamo destinati ad un mondo di siccità, di fenomeni meteorologici estremi, di devastazioni ambientali e di migrazioni sempre più intense, avvertono i ragazzi. Perciò occorre riformare il sistema in maniera radicale, mettendo le politiche ambientali al primo posto di qualsiasi decisione politica e di business. Pena la stessa sopravvivenza del genere umano.

«L’attuale idea di sviluppo ci sta mettendo sotto scacco», dice Gabriele, giovane calabrese studente di design al Politecnico di Milano e membro dei FFF da marzo di quest’anno. «Il problema è che nessuno finora ha avuto abbastanza coraggio da adottare delle politiche che cambino davvero le regole del gioco». La questione, infatti, riguarda tutti, ma soprattutto gli adulti: «Noi giovani protestiamo, ma siamo anche quelli che meno di tutti possono avere un impatto. Sono le generazioni prima della nostra ad avere gli strumenti per cambiare le cose», dice il giovane attivista.

Non a caso, da qualche tempo a questa parte, il movimento ha iniziato a coinvolgere anche i “grandi”, in gruppi dedicati a genitori e nonni chiamati “Parents for Future”. «Io sono ambientalista fin dagli anni ’90, ispirata da mio padre che era molto sensibile a queste tematiche», spiega Elena, una mamma quarantenne che da dicembre 2018 ha iniziato a scendere in piazza ogni venerdì al fianco dei ragazzi. «I miei figli studiano a Londra e sono molto impegnati, io sono qui a manifestare anche per loro. In generale vorrei vedere più partecipazione da parte degli adulti, perché questo è un problema di ciascuno». Anche Giorgio, “giovane” nonno di 63 anni di Paderno Dugnano, ha deciso di unirsi alle proteste: «Seguivo l’informazione sui media e sui social network, ma non mi ero mai attivato in prima persona. È stato dallo sciopero del 15 marzo che ho iniziato a manifestare», racconta. Anche lui quindi si è schierato, in difesa del suo nipotino di un anno e mezzo. Il suo intento è di cercare di dare vita a un futuro migliore per lui. «Tra le foto su Facebook mi si vede bene, io sono quello con il cartello “Per Enea”».