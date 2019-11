Viaggio a Nairobi, la capitale mondiale degli slum

La loro aspettativa di vita è di 30-40 anni. Decisamente meno che nel resto del paese. Il 60% della popolazione di questo slum è malato di AIDS, per la maggior parte si tratta di donne e bambini. Ma quel che mi è veramente difficile da accettare è che qui diecimila persone si ritengono forza lavoro e il loro lavoro consiste nella raccolta differenziata fatta a mano tra i rifiuti che a Dandora arrivano a un ritmo di 850 tonnellate al giorno. Il 55% di questi lavoratori è fatto di bambini. Il loro contributo è necessario per il bilancio familiare. Il contributo di una loro giornata di lavoro a mani nude a frugare tra i rifiuti porta in famiglia meno di due euro. Lo ridico usando un tono di voce più forte: meno di due euro!

Eppure, per quanto esigua possa sembrare ai nostri occhi, per quelle famiglie rappresenta una cifra essenziale. Per questi esseri umani, bambini donne e uomini, non c'è che la discarica. È la loro dimensione, la loro casa e la loro fonte di reddito. Ci vivono, la respirano, ne traggono nutrimento, i loro figli riescono finanche a giocarvi. E forse, sono finanche intimamente grati agli uomini più fortunati di Nairobi per il loro quotidiano nuovo tributo di immondizia su cui poter contare per sopravvivere.

Nell'Africa sub-Sahariana esiste una filosofia che abbiamo imparato a conoscere dai discorsi di Nelson Mandela. Ma che poi abbiamo imparato a dimenticare. Questa filosofia è racchiusa nella parola Ubuntu che in lingua bantu rappresenta il concetto di umanità intesa come quel nesso che unisce le vite di tutte le persone che dunque “sono perché noi siamo”. Ho voluto raccontare di Dandora perché dobbiamo tutti imparare a saperne di più per trovare alternative. Perché se “Io sono perché noi siamo”, continuando a essere lo specchio di questo tipo di mondo, potremo dire di essere stati umani?