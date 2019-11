Il film di Polanski su Dreyfus come apologo dell’Intellettuale Romano al tempo dei social

Beati i critici di qualunque altra nazionalità, poiché essi non sono costretti ad accorgersi che L’ufficiale e la spia, il film di Roman Polanski sull’affaire Dreyfus, non parla d’un caso di (in)giustizia militare di centocinquant’anni fa, né parla delle vicende giudiziarie di Roman Polanski: L’ufficiale e la spia parla dell’Intellettuale Romano. Prima di proseguire, occorrerà intendersi sul profilo dell’Intellettuale Romano. Non occorre che egli sia romano: può da lì essersene andato dopo esserci nato, essersi lì traferito pur mantenendo la dizione d’origine e mal sopportando le usanze locali, può persino andarci sporadicamente e solo se proprio deve (come non capirlo). Tuttavia, l’Intellettuale Romano cura la propria figura professionale abbastanza da essere sempre nel giusto, dentro le cose o almeno in prossimità di esse, con un posizionamento spendibile su tutte le buone cause, pronto a firmare le petizioni giuste, ad aderire ai cancelletti correttamente identitari (nel 2019 l’Intellettuale Romano gli appelli non li firma: li hashtagga), e a conservare il proprio posto là dove si cambia magari non il mondo ma di certo il resoconto dei diritti d’autore: tra gli Amici della Domenica. L’Intellettuale Romano, già mirabilmente sintetizzato nell’invettiva con cui Vittorio Gassman chiudeva il film di Ettore Scola La terrazza con la definizione di “dolente erudito”, è sì “intelligentissimo”, ma non nell’accezione frutterolucentiniana (quella dei gratuitamente stronzi). Al contrario: l’Intellettuale Romano è stronzo malgré soi. Lui saprebbe, lui potrebbe, lui vorrebbe far del bene, ma purtroppo le sue migliori intenzioni vengono ostacolate dallo stato delle cose, dal logorio del pacchetto dati, e da certe reazioni a catena che a Lettere Classiche mica gli avevano spiegato.

Nella scena iniziale del film di Polanski c’è la cosa più simile a una gogna che riesca a immaginare un pubblico moderno che le pubbliche umiliazioni le ha viste solo nel Trono di spade, in quella scena in cui la regina veniva fatta camminare nuda tra i popolani mentre le urlavano «Vergogna» (naturalmente il pubblico moderno le pubbliche umiliazioni le guarda tutti i giorni, senza vederle: ma a questo arriviamo tra poco). A Dreyfus strappano le mostrine, degradandolo dal suo rango di ufficiale. Egli rivendica la propria innocenza, e noi già sappiamo che dice la verità (è un film storico, sebbene venga distribuito in un’epoca capace di accusare di spoiler chi dica che il Titanic poi affonda). Quindi soffriamo doppiamente quando la folla fuori dalle cancellate invoca punizioni esemplari contro l’ebreo colpevole, e gli Intellettuali Romani lo guardano dal bordo del cortile, pur non partecipando attivamente alla cagnara, e ridono sotto i baffi, perché insomma se l’è cercata, o comunque ormai è andata, la sua è una causa persa, vorrai mica che mi sporchi la fedina morale difendendolo.

Naturalmente oggi è tutto diverso, sono passati centoventicinque anni e non strappiamo i gradi in pubblico alla gente, non facciamo quasi nessuna delle cosacce che facevano allora, prima che diventassimo tutti tanto più civili (a un certo punto, dopo che Émile Zola ha pubblicato il suo J’accuse…!, ci sono delle rivolte per strada, e qualcuno scrive su una vetrina «Mort aux juifs», e mentre la macchina da presa inquadra la scritta vengono in mente due cose: quanto sia impensabile oggi che un articolo di giornale provochi tanto scalpore; e quanto sia improbabile che un imbrattatore di vetrine o di commenti su Facebook oggi non faccia errori ortografici). Oggi è tutto diverso, e l’Intellettuale Romano è perlopiù già passato da un caso Dreyfus: egli è il generale che dice al colonnello Picquart, che s’intestardisce a indagare per scagionare Dreyfus a rischio della propria fedina morale, «Non voglio un altro caso Dreyfus». Mica si può creare un secondo scandalo per sanare il primo.