Le banalità di Augias confondono la cultura di destra con l’incultura di Salvini

Il Signor Augias, certo con tutta la sua saggezza ottocentesca, inscrive Salvini nella geografia politica del secolo scorso, negli anni in cui ogni discorso politico seguiva la mappa di una nobile tradizione, si trattasse - per rimanere a destra - di quella liberale, oppure conservatrice, o reazionaria, persino fascista, con tutto il suo corredo cartaceo di riferimenti bibliografici e autori di culto. Solo che Matteo Salvini - ed è qui la differenza - prima di scrivere un post su Facebook non si confronta certo con i testi di Von Hayek, né con quelli di Carl Schmitt, piuttosto chiama Luca Morisi e gli chiede di cosa si sta parlando in quel momento in rete. Come se ne parla. Cioè, se sono di più quelli che dicono x, oppure quelli che dicono y. E, poi, interviene, dando ragione sempre a quelli che sono in maggioranza, sia che dicano x, sia che dicano y.

Funziona così la Bestia, la sua macchina della propaganda. Salvini ha sì slogan, parole d’ordine, battaglie, simboli, ritornelli, discorsi ricorrenti, convinzioni, nemici, anzi ha tanti nemici: ma essi non sono organizzati dentro una struttura intellettuale rotonda. Per Salvini, è fondamentale il consenso, non il senso. Non è tipo da temere il principio di non contraddizione. Per esempio, ha un chiodo fisso: l’immigrazione. Anzi, due: la contestazione dell’Unione Europea. Eppure, quando era ministro dell’Interno, chiudeva i porti mostrando il suo pugno duro sovranista. Salvo, però, proclamare che il problema dei migranti spettava risolverlo all’Europa, nella maniera più condivisa possibile, come il più europeista degli eredi di Altiero Spinelli. Una volta, sarebbe stato considerato un ragazzo confuso. Oggi passa per quello che ha le idee più chiare di tutti. Ma questo che c’entra con la cultura della destra, egregio Dottor Augias?