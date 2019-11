Temakinho e la rivoluzione tech del cibo di qualità replicabile

Da 4 a più di 400 persone. Da 1 a 15 locali. Da 38 a più di 2500 pasti serviti. Il tutto dal 2011 ad oggi. In soli 8 anni quattro giovani e intraprendenti ragazzi, digiuni di enogastronomia ma determinati a riuscire in questo settore così competitivo, hanno dato una svolta alla loro vita e hanno cambiato radicalmente il modo di vedere la ristorazione milanese.

Se oggi beviamo cocktail in ogni ristorante, se oggi il sushi è così comune, se oggi andare in un ristorante per divertirsi e non solo per mangiare è sempre più normale, probabilmente in parte lo dobbiamo anche a loro: Linda Maroli, Fabrizio Pisciotta, Francesco Marconi e Santo Bellistri sono stati precursori (forse inconsapevoli, ma di sicuro caparbi) di tante di quelle che sono diventate mode del presente.

Dopo gli studi e un viaggio in Brasile, dove scoprono la cucina guappo-brasiliana così apprezzata in quel Paese, investono tutti i loro risparmi per aprire un luogo dove mangiare buon sushi a prezzi onesti, bevendo cocktail «perché Francesco si era appassionato di caipirinha, e abbiamo pensato che bere qualcosa avrebbe reso l’esperienza più divertente».

E da quel piccolo locale sui Navigli, dove per i primi giorni i ragazzi si mostravano in vetrina mentre assaporavano i loro piatti come unico strumento di marketing, 38 coperti e tanta strada da fare, è partita la realizzazione di un sogno: «Giravo per i tavoli, chiacchieravo con i clienti, pulivo più in fretta possibile, perché sapevo che più i tavoli giravano e più il nostro debito si assottigliava. Era una corsa contro il tempo, ma non ho mai pensato che sarebbe finita lì. Temakinho è nato per essere scalabile, questo l’abbiamo avuto ben chiaro fin da subito»​. A parlare è Francesco Marconi, CEO della società che oggi conta 15 ristoranti aperti in tutta Europa e che da allora ha costruito la sua credibilità e la sua azienda con la stessa determinazione che metteva nei primi giorni di questa apertura, da cameriere.

Liberi dai preconcetti dei ristoratori di mestiere, idiosincratici rispetto ai locali di lusso, ingessati e tutti uguali, hanno subito capito che il futuro del loro progetto era la standardizzazione, ma modulata.

Perché se sul cibo serviva un formato perfettamente replicabile e uno standard sempre identico, sui locali ci si poteva - anzi si doveva! - lavorare sulla creatività. Tutti i ristoranti hanno una grande identità, e nascono su misura sulla città e la zona che li ospita. Le proposte di menu, invece, sono il vero must: «Fin da subito abbiamo capito che il business doveva permetterci di standardizzare i processi. Dovevamo avere un fortissimo approccio tech e industriale, per creare efficienza mantenendo alta la qualità».

È nata così la central kitchen a Paderno Dugnano: un progetto nel progetto che cambia le modalità di approccio classico al ristorante. In questo luogo perfettamente idoneo alle preparazioni, nascono le basi che nelle cucine sono troppo complicate da gestire: un vero e proprio stabilimento produttivo che fornisce i semilavorati necessari a tutti i ristoranti.