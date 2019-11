Perché i tassi negativi fanno male ai tuoi risparmi in banca

È una tendenza che si è consolidata nel corso del 2019: la politica monetaria sta continuando a portare i tassi (ovvero i tassi di deposito delle banche centrali nazionali nell’orbita del sistema BCE) in territorio negativo. Questa è una strategia voluta dalla Banca centrale per stimolare la crescita economica. Ma il risvolto di queste tendenze finisce per impattare i conti correnti tramite un aumento dei costi.

