Alessandro Cattaneo dice che Forza Italia deve rigenerarsi, guardando anche a Italia Viva

Parafrasando la mitologia romana e greca, Forza Italia di oggi passerebbe di sicuro per una confusa Idra di Lerna. Molte teste in un solo corpo. Gli azzurri del Cav attraversano forse una delle fasi politiche più difficili della loro storia: la sensazione di un implosione imminente è all’ordine del giorno, mentre embrioni di Movimenti e correnti alternativi, nel frattempo, si agitano. Ma «Si è pensato con troppa facilità allo sfaldamento di Forza Italia», spiega Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia e membro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia. Cauto nel banalizzare la fase attuale e allo stesso tempo fiducioso in un riposizionamento, ormai perso, liberale in grado di costruire «l’assetto giusto per uno spazio politico veramente ampio».



Movimenti Sudisti, cambi di casacca al Nord, diatribe interne e leadership altalenante. Cattaneo, cosa sta succedendo all’interno di Forza Italia?

Stando alle previsioni che abbiamo letto doveva già essere successo di tutto e di più, invece per il momento non è ancora accaduto nulla. Dall’esterno viene attribuito a Forza Italia un fuggi fuggi che evidentemente non c’è: la classe dirigente è composta da figure politiche con una carriera anche di 25 anni, capace di scelte pensate e strutturate. Questo significa che tra le fila del partito, in un momento di difficoltà e di rielaborazione del messaggio politico, in molti si domandano e si interrogano sul da farsi.

Lei è fra questi?

Certo, credo che gli assenti alla questione siano rimasti in pochi. Anche perché Forza Italia è abituata da anni a essere al centro dello scenario politico, con consensi intorno al 30 per cento, mentre oggi sfido chiunque a sentirsi soddisfatto. Abbiamo preso atto del sorpasso della Lega e, dopo le europee, anche di Fratelli d’Italia: non bisogno dare innanzitutto per scontati certi dati, e allo stesso tempo tutti noi dobbiamo mettere in campo un’azione critica e costruttiva.