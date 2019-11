La Statale 106 non è solo una strada, è un simbolo. Più che altro della ’ndrangheta

Platì

Nel tardo pomeriggio del 22 luglio del 2007, mentre il cielo si tinge di indaco e i bagnanti si attardano sulle spiagge, un uomo alla guida di un’auto proveniente da Roma Fiumicino percorre la Statale 106, combattendo la sonnolenza con una sigaretta dopo l’altra. Corporatura poderosa e capelli a spazzola, Pasquale Muscles Barbaro sta tenendo fede alla frase di Winston Churchill tatuata sul suo bicipite destro, «If you are going through hell, keep going»: circa trentasei ore prima è salito a bordo di un volo Melbourne-Hong Kong, ha ciondolato tra le corsie dell’aeroporto asiatico in attesa della coincidenza, poi è atterrato a Fiumicino alle 7.30 del mattino, ora locale. Qualcuno gli ha consegnato un’auto per l’ultimo tratto del viaggio, e adesso – circa le due del mattino del giorno successivo alla partenza, secondo il suo orologio biologico sfasato – è diretto verso il paese d’origine di suo padre, Francesco Barbaro.

Pasquale ha un appuntamento con i parenti lontani: deve spiegare che fine hanno fatto il loro carico di metamfetamine da trecento milioni di euro. La situazione è precipitata quasi un mese prima, il 28 giugno, quando il container medu1250218 è rimasto bloccato al porto di Melbourne. Senza il via libera degli agenti della dogana, gli uomini di Pasquale e dei suoi complici non possono prendere in consegna il container e stoccarlo nel deposito sui moli già pronto da settimane per l’operazione. Dopo quindicimila chilometri di viaggio via mare, il carico di ecstasy è fermo nei quattrocento metri di terra di nessuno tra i bunker della dogana e i magazzini del porto.

All’inizio, Pasquale Barbaro, Frank Madafferi e Carmelo Falanga – il terzo boss che ha messo in piedi l’affare – pensano a un semplice ritardo. Ma con il passare dei giorni lo scenario peggiore diventa sempre più concreto: il container è stato scoperto dai doganieri. I quali non hanno autorizzato le operazioni di scarico, avvertendo invece l’Australian Federal Police, che da allora – anche se Muscles e gli altri non possono saperlo con certezza – sorveglia il container giorno e notte, in attesa di arrestare chi si presenterà per reclamarlo. Le probabilità di incappare nel carico per caso durante un controllo di routine sono talmente scarse che Pasquale e Frank hanno avviato un’inchiesta interna per individuare chi ha fatto la spia: uno dei primi sospetti, minacciato da Mad Frank, non si presenta a un appuntamento al parcheggio del Reggio Calabria Club di Parkville, nella zona nord di Melbourne.