Mygrants, l’app che aiuta i migranti a trovare lavoro

«Lo scorso anno un'azienda ci ha chiesto di creare dei gruppi di lavoro tra i loro dirigenti e i migranti formati attraverso la nostra app e incredibilmente abbiamo scoperto che conoscevano più educazione civica italiana ed europea questi ragazzi che non i loro dipendenti».

Chris Richmond N'zi, classe 1985, è l'inventore, con Aisha Coulibaly, della app Mygrants. Il suo obiettivo è quello di favorire l'inserimento dei richiedenti asilo nel mondo del lavoro in Italia con l'incontro tra il fabbisogno occupazionale delle aziende e le competenze (formali o informali) dei migranti. Ma guai a dargli dell'assistenzialista: «Sono un imprenditore, nato 34 anni fa in Costa d'Avorio. Sono stato adottato e ho vissuto in Svizzera, dove ho studiato diritto internazionale. Alla fine dell'Università ho fatto due concorsi, uno per la banca d'affari Goldman Sachs e uno per la Commissione europea. Li ho superati entrambi e ho scelto la seconda».

È a questo punto che Chris incrocia i destini dei migranti che dall'Africa cercano di arrivare in Europa. «Ero a Varsavia e lavoravo per l'Agenzia Frontex. Come strategic analyst mi occupavo delle analisi predittive di dati per anticipare i flussi migratori verso i confini esterni dell'Ue». Chris resta lì fino al 2015 e poi, complice l'incontro con la foggiana Aisha, sceglie l'Italia per realizzare la sua idea. Oggi vivono a Bologna. «Potevamo andare in Germania, sarebbe stato tutto più semplice. Ma la vera frontiera è qui e l'imprenditoria può generare soluzioni importanti», dice.

Mygrants in pratica funziona così: chi si iscrive può seguire un percorso di formazione basato su microlearning e oltre 2000 moduli e quiz multilingua per migliorare le curve di apprendimento e guadagnare “grants” in vista di una possibile soluzione occupazionale. «Ogni mese - spiega - sulla base dell'attività svolta online, generiamo dei profili utente con i loro skills e le loro performance per definire quale può essere la destinazione professionale che valorizzi appieno le loro competenze e il loro potenziale. A volte è chiarissimo, altre, serve un percorso più lungo».