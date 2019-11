Ecco dove vanno i Cinque stelle, anche se nemmeno loro sanno dove andare

Come sonnambuli, i Cinquestelle si muovono a casaccio, senza un minimo di razionalità. Fa impressione pensare che si tratta del primo partito in Parlamento ma è così. Il danno è fatto, sulla presentazione alle regionali il leader è stato sconfessato dalla base. L’unica sua ritorsione di qualche peso potrà essere il ventilato rinvio degli Stati generali - che non è la trasmissione di Serena Dandini ma quello che nei partiti normali è un Congresso. Si parla di marzo, ma adesso boh. La prima resa dei conti ci sarà martedì prossimo con l’assemblea dei senatori, i più nervosi. Il giorno dopo, riunione di tutti i parlamentari. Il tribunale per il “Capo” politico. >



Lui, Di Maio, si mostra tetragono. Come se nulla fosse accaduto. «Lunedì sarò in Calabria e in Emilia», annuncia. Peccato che non avrebbe voluto. Ma il dado è tratto, niente alleanze col Pd. Una bella sberla a chi vuole l’alleanza strategica con lui. Al partner di un’alleanza sempre più innaturale.

Prima di chiedersi se la decisione di presentarsi in Emilia-Romagna danneggerà o meno Stefano Bonaccini - e dunque il Pd, e dunque il governo - conviene soffermarsi un attimo sul cortocircuito che sta incendiando il Movimento. È certo che il “Capo politico” non controlla più la base e nemmeno i vertici, o presunti tali: la triste vicenda del capogruppo alla Camera che da due mesi non riescono a eleggere lo dimostra in modo plateale. Ed è altrettanto acclarato che lo stesso Di Maio non dispone più di solide alleanze con i personaggi che contano, tanto che ormai è costretto a guardare a un evanescente Di Battista, il descamisado in fuga per l’Iran, mentre né Grillo né tantomeno Fico si stracciano le vesti per le disgrazie del ministro degli Esteri (già, è anche ministro degli Esteri, giova ricordarlo), e non parliamo della più agitata di tutti, Roberta Lombardi (“Il Capo ha fallito”). A questo punto nessuno sa con precisione se egli si renda conto della situazione o pensi di poter continuare così fino alla fine: sua, s’intende.