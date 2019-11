Per il Titanic Ilva pronte le scialuppe pubbliche

«Non abbiamo incassato nessun grande risultato». Manca circa mezzora a mezzanotte quando il premier Giuseppe Conte, evidentemente provato, rilascia le sue dichiarazioni in una breve conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo quattro ore di trattativa serrata con i proprietari del colosso siderurgico ArcelorMittal, Lakshimi Mittal e il figlio Aditya, affiancato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

L’amministratore delegato di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli entra nella stanza del negoziato solo a tarda sera, ed è il segno che la fumata nera sul futuro dell’ex Ilva non c’è stata. Ma neanche quella bianca. È questa l’unica vera notizia dell’attesissimo incontro, dopo la porta sbattuta l’ultima volta dai francoindiani. «I signori Mittal si sono resi disponibili ad avviare immediatamente una interlocuzione volta a definire un percorso condiviso sul futuro delle attività dello stabilimento ex Ilva», scrive Palazzo Chigi in un comunicato. Una «mutata disponibilità», ha precisato Conte. Anzi, «grande apertura». La trattativa, insomma, è aperta. I toni si sono abbassati. I Mittal, col fiato sul collo delle indagini delle due procure di Taranto e Milano, per il momento rimangono. Ma la storia del futuro del sito di Taranto sarà ancora molto lunga e con molti colpi di scena. «Sarà un incontro, certo non conclusivo, ma molto importante», aveva fatto sapere l’azienda prima del vertice, mostrando un atteggiamento diverso. «L'obiettivo è pervenire alla elaborazione di un nuovo piano industriale che contempli nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche e che assicuri il massimo impegno nelle attività di risanamento ambientale», dicono dal governo.

Sul tavolo, l’esecutivo ha offerto un decreto ad hoc per il “cantiere Taranto” per convincere i Mittal a restare. Tra i punti principali del decreto: il ripristino dello scudo penale, una revisione del canone d’affitto e il coinvolgimento di società pubbliche, in cambio di garanzie occupazionali. L’obiettivo è giungere presto a un accordo. E «per consentire che questo processo possa partorire un piano ecologico con tecnologie pulite, dobbiamo assicurare un rinvio dell’udienza del procedimento cautelare d’urgenza del 27 novembre» davanti al Tribunale di Milano a seguito del ricorso dei commissari, spiega il premier. «Chiederermo breve dilazione dei termini processuali lasciando in pregiudicato qualsiasi diritto di difesa». Probabilmente si arriverà fino a Natale. Ma, precisa Conte, «siamo disponibili a concedere questo differimento, a condizione che Mittal assicuri il regolare funzionamento impianti e la continuità produttiva anche in questa fase negoziale».