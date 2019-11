Le macchine ci rubano il lavoro, rassegniamoci e aggiorniamoci!

Quand’erano al governo con la Lega, avevano chiuso le porte all’innovazione, ora sembrano essersene pentiti. Certo, perdere un anno non è poco. Con la quarta rivoluzione industriale che avanza, la battaglia geopolitica per il 5G e con i partner europei che investono, ritrovarsi in debito di ossigeno non è bello. Tuttavia, non si può dire sempre “piove, governo ladro”. Se ci bagnamo può anche essere colpa di chi fa gli ombrelli. Oppure nostra. Al di là delle contraddizioni di matrice istituzionale infatti, c’è un problema più ampio da gestire.

Will robots take my job? Sono passati sei anni dallo studio di Carl Benedikt Frey e Michael Osborne, The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation? che diede il La a una lunga polemica sul futuro del lavoro e sulla automazione dei mestieri meno qualificati. Da quella pubblicazione era nato un sito, willrobotstakemyjob.com appunto, la cui validità nel tempo è stata ridimensionata e che oggi costituisce soprattutto uno svago per chi non sa staccarsi dal Pc in pausa pranzo.

Tuttavia, la domanda resta appesa. E non basta ripercorrere l’esperienza storica dell’industrializzazione dell’Ottocento in Europa, per cui il maniscalco si era trasformato in operaio, per far dormire tranquille le persone.

Qual è il futuro del mio mestiere? I robot ci faranno tutti fuori, condannandoci a un’inquietante esistenza di fancazzismo? Gli ottimisti dicono che, no, non è possibile. Il robot non può competere con il fattore umano. Empatia, genio e creatività non potranno mai essere sostituiti da un processore. E poi si arriva agli esempi pregressi. La cassiera sta all’industria 4.0 oggi, come il fabbro stava alla Ford a inizio Novecento.

Tranquilli compagni! No one will be left behind. Cos’è che ci porta a non vedere le cose come stanno realmente? Cosa ci convince a metabolizzare, a scatola chiusa, un confronto tanto anacronistico? Non si nota infatti che il maniscalco sì entrava in fabbrica, ma non altrettanto il suo cavallo da tiro? Spiace dirlo, è politicamente scorretto e pure poco elegante, ma la cassiera non corrisponde al fabbro. Chi resta fuori dai giochi è come il cavallo da tiro, che non era umano, ma che comunque rientrava nella catena produttiva pre industriale.

Stiamo attraversando una fase di accelerazione dell’economia della conoscenza.

Oggi l’aggiornamento professionale non è qualcosa che si acquisisce per osmosi. Il ragiunatt degli anni Cinquanta aveva tutte le possibilità di entrare in un ufficio, fare esperienza e metter su la sua fabbrichetta senza fare un corso di aggiornamento, senza prendere in mano un opuscolo, giornale o libro con le istruzioni per come si diventa imprenditori. Oggi, secondo l’ultimo report del World Economic Forum, elaborato tra gli altri da Mercer e Boston consulting Group, la durata media di una skill professionale è di cinque anni. In pratica, se impari adesso a usare Windows, nel 2025 dovrai aggiornarti. Da zero.