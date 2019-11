Ecco le dieci migliori pasticcerie d’Italia, secondo il Gambero Rosso

La pasticceria. Il terrore di tutti gli chef perché richiede una precisione matematica, mentre il rischio di errore è altissimo. La delizia di tutti i palati perché, come spiega il maestro Iginio Massari, «lo zucchero è il più potente degli antidepressivi». Con la pasticceria si fa una sosta golosa nella ‘gioielleria’ della cucina: chi di noi non è stato attratto, almeno una volta, dalla armoniosa meraviglia delle forme dei dolci in esposizione?

Alla pasticceria – e agli artigiani che la fanno grande in Italia – è dedicata l’ultima guida del Gambero Rosso: Pasticceri e Pasticcerie 2020 offre infatti un’ampia ricognizione dell’arte bianca italiana e mette in fila la lista dei nostri migliori pasticceri. «Per realizzarla, racconta la curatrice Marina Savoia, abbiamo scandagliato lo Stivale da Nord a Sud, assaggiato, valutato e il risultato è una raccolta di 580 indirizzi selezionati».

Gli ispettori del Gambero hanno valutato una decina di indicatori. Tra questi è fondamentale, ovviamente, la prova d’assaggio che – spiega ancora la Savoia – «consiste nella valutazione di tre prodotti base fortemente rivelatori della qualità: un lievitato da colazione senza ripieno (cornetto o brioche); un prodotto fresco: bigné alla crema, cannoncino, millefoglie o mousse; un assaggio di pasticceria secca: una semplice pasta frolla o sfoglia». Ma ci sono delle «dovute eccezioni regionali»: per esempio, continua la curatrice, «in Sicilia il cannolo o la cassata, in Campania la sfogliatella o la pastiera napoletana». Ma non basta. Tra i criteri di valutazione possiamo ricordare anche l’esposizione, l’assortimento e la capacità di innovazione. Fino ad arrivare alla presenza o meno in pasticceria dei vini da dessert «che andrebbero illustrati da personale informato».

Le pasticcerie che raggiungono o superano i 90 punti – il top della classifica – sono in tutto 23. La Lombardia (con 6 pasticceri) e la Campania (con 5) sono le regioni più premiate. Le province più quotate sono Salerno e Brescia. Di seguito la lista delle migliori 10 pasticcerie italiane.