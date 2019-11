Massimo Recalcati ci dà ottimi consigli su come non diventare degli stronzi ipermoderni

«Vorrebbe fare il fioraio?» è la domanda classica del test MMPI, detto anche Minnesota test. Chi ha fatto il militare se lo sarà visto somministrare alla visita, e avrà avuto un dubbio che l’istituzione, (sorvegliante? Punente?), avesse voluto arguire qualcosa delle sue preferenze sessuali. Massimo Recalcati a domanda risponde: «mio padre faceva il fioraio, ho fatto l’istituto agrario, ero destinato a diventare un fioraio». Poi si ferma un momento e aggiunge: «mio padre era un grande uomo di desiderio, ha vissuto il suo lavoro come una vocazione». E abbiamo toccato un paio di punti fondamentali della figura di Recalcati. Il primo: Recalcati è una sorta di working class hero della psicologia contemporanea. Per alcuni è troppo Pop essendo più o meno noto a tutti, apprezzato dal pubblico femminile (l’archetipo del professore, più che mai in funzione nell’era della liquidità culturale), ma è il lato essoterico-divulgativo di Recalcati. Mondanità per mondanità forse leggere l’Hypnerotomachia Poliphili direttamente in latino è più classificante -non sappiamo-. Né sappiamo più di tanto sulla versione di Crozza, che sembra parodia normale (altro mestiere) ma il lavoro di Recalcati sulla linea Freudiana-Lacaniana è ineccepibile.

Nel suo studio casalingo spiccano un computer da tavolo, due poltrone rosse, e una chaise longue di Le Corbusier. Vera o copia? «Copia» risponde Recalcati placido. Non si sottrae alle domande personali, del resto non potrebbe, è abituato anche lui ad essere dramatis persona del teatro dell’analisi. A proposito: quanto costa andare in analisi con Recalcati? «I prezzi variano: dipende dalle condizioni sociali dei pazienti. Il solo principio a cui mi attengo è non chiudere mai la porta per ragioni economiche». Una moglie, Valentina (che sposerà in chiesa, il 30 novembre prossimo, dopo il primo matrimonio civile contratto vent’anni fa); due figli, Tommaso e Camilla. Due cani (barboncini, il più piccolo, e il più bianco si chiama Alaska, e non sta fermo un momento), una casa, una vita di studio, scrittura («quando sto scrivendo un libro comincio alle cinque di mattina»), e molta meno mediaticità di quanto si pensi. Tra desiderio e vocazione. «La mia sensibilità è estetico-religiosa» spiega il non-credente Recalcati.