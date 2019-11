La rivolta civile contro la rivolta populista

Le sardine di Bologna e le madamine di Torino sono due favolosi esempi di riscatto civile e di riscossa spontanea contro demagoghi e babbei, ma non sono un caso isolato. In corso c’è «una rivolta contro il populismo», scrive David Brooks sul New York Times in un editoriale che andrebbe letto a voce alta e a reti unificate, alternato alla lettura del manifesto delle sardine di cui ha scritto Francesco Cundari ieri su questo giornale. «Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita», è il messaggio dei promotori della manifestazione bolognese, gente che «crede ancora nella politica e nei politici con la P maiuscola».



«I regimi populisti e autoritari stanno perdendo legittimità – spiega Brooks – Il ceto medio di Hong Kong e dell’Indonesia insorge per proteggere le libertà politiche e sociale… il messaggio generale è che i difetti della globalizzazione liberale sono reali, ma che l’alternativa populista non funziona».

Ovviamente l’ondata populista non è finita e difficilmente svanirà finché Donald Trump sarà ancora alla Casa Bianca, anzi in giro per il mondo i leader sovranisti e nazionalisti continuano a crescere, dalla Francia al Cile, fino alle rilevazioni dei sondaggi italiani, perché sembrano rispondere meglio alle richieste di protezione di chi si sente escluso dalla rivoluzione economica digitale, ma «è altrettanto chiaro che, una volta al potere, i populisti non sono in grado di ottenere risultati, quindi in molti posti stiamo assistendo a una rivolta contro la rivolta della classe media urbana contro gli stessi populisti».