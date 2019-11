Siamo alle comiche finali: un intero Paese appeso agli umori di Beppe Grillo

Ora, se è Beppe Grillo a tenere in piedi la baracca, è per evidenza logica che sarà Beppe Grillo a sfasciarla quando egli riterrà più conveniente. Conveniente per gli affari suoi, certamente non per gli Italiani, quegli italiani all’epoca sollevati al grido del “vaffa”, surrogato parossistico di un certo irrazionalismo di inizio Novecento, quegli italiani oggi nella condizione di dover augurarsi un suo gesto, una sua parola, un suo sguardo per avere un minimo di governo del Paese, mentre crollano viadotti, si allagano basiliche, chiudono fabbriche, e attenti che sale lo spread.

Come sia possibile che partiti che pure conservano quel tanto di dignità intellettuale che gli consente di sopravvivere accettino con entusiasmo (per decenza trattenuto) resta un mistero che non può essere spiegato solo con lo stato di necessità. Se è plausibile il desiderio di stare al governo e anche realistico aborrire crisi e ricorso alle urne - ciò che sembra il più forte collante che salda Fratoianni a Renzi - dovrebbe però emergere, e non sembra emergere, una ribellione a una condizione di subalternità agli umori di un comico, artefice di una sorta di “maoismo 2.0” (Giuliano da Empoli parlò di “banda dei quattro”) che di fatto relega la politica italiana a un non invidiabile livello sudamericano.

La riflessione dunque dovrebbe investire tutti i leader dei partiti della maggioranza e spingerli a stipulare un contratto: ma con la propria coscienza e con i propri elettori alla ricerca di una nuova forma di dignità. Basta affacciarsi nelle piazze occupate dalle sardine per capirlo.