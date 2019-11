Il rettore della Bocconi spiega perché il modello Bocconi e il modello Milano funzionano

«“In” Bocconi crediamo nella complessità». Il rettore Gianmario Verona ha un’ostinata propensione a essere sia fuori che dentro il suo tempo. Fuori, perché ci vuole coraggio a rispondere con la complessità a una società che chiede risposte facili e scorciatoie del pensiero. Dentro, perché oltre il chiacchiericcio italiano che incolpa Milano perché corre meglio degli altri, il mondo del lavoro non fa sconti. E chiede studenti sempre più competenti e reattivi. Eduardo De Filippo, napoletano, diceva che gli esami, non finiscono mai. Meglio di altri lo hanno capito i ragazzi, milanesi e non, che studiano alla Bocconi. Anzi, “In Bocconi”. Dentro quel “In” che accompagna molte delle risposte del rettore Verona in questa intervista, c’è l’essenza dell’università che guida: la milanesità, la profondità, l’autoreferenzialità positiva che ha portato questo ateneo a osare prima degli altri, a provare strade nuove e in alcuni casi a indicare una via “bocconiana”. Non è un caso che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipi oggi all’inizio dell’anno accademico, in cui si inaugurerà anche il nuovo campus realizzato dallo studio giapponese Sanaa.

Oggi nel suo discorso di apertura per l’anno accademico sostiene che il 2019 è l’anno della consapevolezza e dell’apertura. Consapevolezza e apertura verso dove?

Verso la complessità. Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e ricco di momenti in cui si richiedono le competenze adeguate per prendere decisioni corrette. È giunto il momento di affermare con forza e coraggio un concetto: non si può semplificare la complessità, bisogna affrontarla con gli stessi strumenti che la complessità richiede. Competenze adeguate, più ricche, articolate che diano le risposte giuste e non prendano in giro i cittadini.

Ce l’ha con la semplificazione?

No, sono contro la banalizzazione dei problemi. Negli ultimi anni dai vaccini alla Brexit sembra che il mondo possa essere risolto in modo facile. Ma anche i problemi elementari di qualsiasi nazione moderna e democratica sono molto complessi da risolvere. Il Regno Unito è la quintessenza di questo ragionamento: il popolo vota per Brexit e il governo non riesce a uscire. La realtà è molto più complicata di quello che sembra.

Non avete paura di essere soli?

Un anno fa eravamo in pochi. Il dibattito pubblico era disarmante. Si parlava di uscire dall’Unione europea, di tornare alla Lira. Per fortuna si è evoluto molto il dibattito perché chi è andato al governo ha fatto esperienza e ha capito l’importanza di affrontare i problemi in modo concreto. Per interagire con delle istituzioni complesse come quelle europee bisogna avere conoscenze in materia, fare leggi sensate. Sto vedendo in giro sempre meno semplificazioni, siamo nella direzione giusta. Poi per carità, all’estero c’è sempre qualche politico che punta a esacerbare lo scontro.

Non solo all’estero. Anche qui in Italia abbiamo parlato per due settimane di Milano contro il resto d’Italia. Questa città corre troppo?

È facile cercare negli stereotipi un antagonismo tra Roma e Milano, nella realtà non lo vedo. Ci sono tanti ecosistemi che funzionano molto bene in Italia. Ci stupiamo che grandi città si sviluppino e siano più forti delle altre. Ma è così anche Londra nel Regno Unito o Parigi in Francia. Nella società di oggi è fondamentale stimolare a livello regionale e locale tutte le opportunità di crescita. Il vero tema è capire i punti di forza e cercare di replicarli.

Ecco, quali sono i punti di forza di Milano?

Questa è una città bellissima, operosa, internazionale. Ha nel suo humus l’efficienza e la mentalità internazionale tipica delle metropoli mondiali. Expo ha concentrato in poco tempo molti turisti e molti capitali finanziari. I vari sindaci a prescindere dal colore politico sono stati pragmatici e visionari. Poi si è creato anche un certo discorso di Milano su Milano che ha creato e rafforzato uno storytelling che attrae sempre più investitori.

E cosa rende speciale la Bocconi?

Non l’abbiamo costruita dalla sera alla mattina. Storicamente ci piace avere una visione e puntare percorsi a lungo termine. Così abbiamo costruito i nostri punti di forza. In Bocconi abbiamo fatto tante scelte coraggiose rispetto al sistema Italia. Siamo stati i primi a introdurre la customer satisfaction degli studenti o i primi a scommettere nei corsi di laurea in lingua inglese negli anni Novanta. Gli studenti "smart" cercano di mettersi in discussione. Vanno dove ci sono le opportunità e non si fanno problemi a parlare più lingue. Per questo il nostro contesto di formazione non è circoscritto a Milano, alla Lombardia o l’Italia. Ma prima l’Europa e in generale il mondo. Perché l’Università non può essere come nel passato.