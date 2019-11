Senza spinta propulsiva, ma ancora pericolosi: i veri ispiratori dei grillini sono i populismi alla Chavez

Il M5s è in crisi d’identità. E così Di Maio, imbeccato dal ritorno di Grillo, rilancia con una proposta di contratto al Pd, cercando di rafforzare il governo e prolungarne la sopravvivenza. Ma questa crisi non deve stupire. Perché era scritta nella genesi del Movimento. Come spiegava Marco Travaglio il 3 settembre scorso, in un editoriale per Il Fatto Quotidiano, “i Cinque Stelle sono nati come coscienza critica del centrosinistra”. Il passaggio è fondamentale, non soltanto perché racconta il sentimento di rabbia e la volontà di protesta alle origini del grillismo, ma perché ci ricorda l’intento moralizzatore dei Cinquestelle nei confronti del centrosinistra e la loro mission più autentica: quella di ‘redimere’ una classe dirigente colpevole di aver tradito e abbandonato il proprio popolo.

“Nel 2007, al V-Day – continuava infatti Travaglio nel suo editoriale - Grillo e Gianroberto Casaleggio sfidarono il Pd a opporsi davvero al berlusco-leghismo e a cambiare registro, cancellando le leggi-vergogna e sposando legalità e ambiente. Portarono le loro proposte a Prodi, non a B. e Bossi. E Grillo si iscrisse al Pd per candidarsi alle primarie, non a FI o alla Lega. Ora, 12 anni dopo, il Pd cambia idea e tende la mano. Grillo l’ha subito afferrata. Perché i 5Stelle dovrebbero respingerla?”