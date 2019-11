Lo scudo penale non salverà l’Ilva dagli interventi delle procure di Milano e Taranto

La settimana del mondo della giustizia ci ha offerto ancora spunti di notevole interesse a partire sugli sviluppi della vicenda ex Ilva (ma non solo) su un tema cruciale per la democrazia: l’evidenza delle profonde ricadute economiche e sociali sulla politica del paese dei conflitti interni e delle diverse visioni ideologiche della Magistratura. Notizie contraddittorie si accavallano sull’ex Ilva: a un ottimismo improvvisamente ostentato dallo stato maggiore di Arcelor Mittal impegnato in riunioni col governo italiano fanno da contraltare inquietanti rumors sui fronti giudiziari di Milano e Taranto dove sono stati aperti in simultanea due distinti fascicoli con susseguente serie di accessi in fabbrica da parte della Polizia Giudiziaria (Guardia di Finanza per conto della procura meneghina, i Carabinieri del NOE per quella pugliese).



La lettura più inedita proviene da Paolo Mieli che in un editoriale di venerdì sul Corriere legge il simultaneo intervento delle due procure non come frutto di una concertazione bensì come una sorta di tutela che i PM di Milano hanno deciso di esercitare “al fine evidente di mettere ordine nel pasticcio combinato dai colleghi tarantini”.

Mentre Taranto ha iscritto nell’apposito registro un’ipotesi di reato, di cui la grande maggioranza dei giuristi italiani si era dimenticata (Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) come conviene a un reperto della legislazione statalista fascista, Milano ha ipotizzato una serie di reati e di condotte pre-fallimentari, senza tuttavia che il presupposto necessario di tali reati, l’insolvenza aziendale, si sia manifestata. Secondo una suggestiva metafora di uno che se ne intende, Antonio Di Pietro, la Procura si è mossa come un frettoloso “becchino senza il funerale”. “Non vorrei che ci fosse un pregiudizio” ha chiosato con un’insospettata garantistica e maliziosa soavità. Un pregiudizio magari no, una certa idea del ruolo dei magistrati sì, e vediamo quale.

Paolo Mieli abbina evocativamente l’azione “preventiva” di Francesco Greco verso le iniziative assai controverse della procura di Franco Capristo e del neo aggiunto Maurizio Carbone che ha la delega sui reati ambientali a quella di moral suasion del presidente Sergio Mattarella sui sindacati.

Questa lettura di uno dei più raffinati e informati commentatori politici evidenzia bene uno degli aspetti che su questo giornale ci si è sforzati di evidenziare con una serie di articoli. Per molto tempo si è pensato alla magistratura come una corporazione compatta e chiusa nei propri privilegi. Da tempo non è così e internamente le divisioni politiche si sono accentuate.

Se la lettura di Mieli è corretta (entrambe le procure interessate hanno dichiarato di agire “di comune accordo”) la vicenda Ilva è una riprova.