Per arginare il populismo, l’economia va spiegata bene e subito

“La borsa ha bruciato cento miliardi!”, “la borsa vola sulla fiducia ritrovata!”, “la recessione morde, siamo scivolando in Africa!”, “le stime sono cambiate, dal 0,2 al 0,4%, finalmente si vede l’uscita dal tunnel!”, e così enumerando. Come noto, “nonna morde cane” è una vera notizia, mentre “cane morde nonna” entra nella normalità e quindi è una notizia che non interessa. Perciò la tentazione di mostrare la nonna che morde il cane deborda anche quando il cane sta solo abbaiando. Un caso del cane che abbaia ma che si desidera che morda è quello della variazione della crescita del PIL rivista dal 0,2 al 0,4% del PIL. Un mutamento che sembra chi sa che cosa, ma che è una differenza dentro il margine di errore delle stime.

Partecipo da anni ai dibattiti televisivi e a incontri pubblici in cui si affrontano gli argomenti economici. Dibattiti fra specialisti e non specialisti per un pubblico di non specialisti. Quello che colpisce è come - ossia, attraverso quali narrazioni - si evolvono questi dibattiti. Le narrazioni maggiori sono incentrate sulle immagini. In campo europeo ne abbiamo due prevalenti: “L’Euro-area che è una matrigna”, e “l’egoismo teutonico”. Dal che si ricava per differenza l’immagine del Bel Paese. Una Pulzella vittima dell’ingordigia altrui. La timorosa Pulzella vorrebbe espandere la spesa pubblica per aiutare i meno fortunati fra i nativi, ma la Matrigna lo impedisce. Perché l’Euro-area è matrigna e non una sorellastra benevola? Per impedire che la Pulzella esprima il proprio enorme potenziale che metterebbe in crisi tutti gli altri, ovviamente meno dotati.

Il Principe - alias lo sviluppo economico e civile - mi sposerebbe se solo sapesse della mia esistenza, pensa la Pulzella, ma le mie Sorellastre invidiose - alias i Paesi dell’Euro-area, lo impediscono. Ed eccomi - osserva triste la Pulzella, a spazzare il pavimento - alias un’economia stagnante con un gran debito pubblico. A differenza di Rossella O’Hara, la Pulzella non pensa che domani sarà “un altro giorno” migliore, al massimo eguale, probabilmente peggiore.

Si hanno delle narrazioni meno popolari legate non alle immagini, ma alle scuole di pensiero. In questo caso, sono evocate due scuole economiche. Quella “buona” è il keynesismo, perché si pensa che voglia espandere la spesa pubblica, che è considerata dai più una cosa giusta. Quella “cattiva” è il neo liberismo, perché si pensa che voglia la “restaurazione di classe”, che è considerata dai più una cosa ingiusta.

In particolare, il neo liberismo ha un grandissimo successo perché è associato alla perdita dell’innocenza. Da quando si è persa l’innocenza la Sinistra preferisce le minoranze ai colletti blu, e la Destra ricorda con emozione i gettoni della SIP e la nutella. Il neo liberismo ha reso fragile il mercato del lavoro sia de-sindacalizzandolo sia portando il lavoro operaio nei Paesi in via di sviluppo. Ha poi dato potere alla finanza e, più in generale, ai ricchi cosmopoliti propensi al libertinaggio.