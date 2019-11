Recuperare la lentezza e altri rimedi utili contro le fake news e la post-verità

La bilancia è da secoli uno dei simboli più classici della giustizia dei tribunali. Ma a me la bilancia non fa pensare tanto a un ideale di neutralità giusta, quanto all’accuratezza che comporta il soppesare le diverse versioni di un qualcosa. Anche un piccolissimo peso fa la differenza, crea un movimento fra i due piatti. Bisognerebbe tenere presente che il sapere – solo secondariamente il sapere in senso accademico, quanto piuttosto prima il sapere quotidiano –, come in merito ai trattamenti medici, ai vaccini, abbia a che fare col soppesare le varie versioni in cui siamo immersi, bombardati da discorsi in contraddizione e in competizione tra loro. Competizione cui non dovremmo cedere a nostra volta: dovrebbe interessarci solamente soppesare le varie versioni appunto. Soppesarle significa anche capire quali interessi celano, perché ve ne sono sempre, in ogni discorso. Non credo alla neutralità delle persone, tanto meno dei politici. Perciò dovremmo essere in grado di saper fare distinzioni e analisi. Ne abbiamo le competenze, viviamo d’altronde in un paese con un’alfabetizzazione tutto sommato elevata; ne abbiamo gli strumenti perché Internet potrebbe non soltanto confonderci ma anche fornirci qualche elemento di giudizio in più. Forse appunto non abbiamo il tempo, e forse non abbiamo la fiducia in autorità che ci guidino. Tutti siamo stati in braccio a qualcuno; questo non ci ha offesi e non ha ridimensionato la nostra personalità. La nostra personalità è tale perché i genitori veri e propri e quelli “ideali” che ognuno di noi ha scelto lungo il suo percorso ci hanno aiutati a formarla.



Tutti siamo chi siamo perché la nostra vita è stata costellata di autorità individuali a cui ci siamo affidati. Dovremmo forse recuperare la consapevolezza che affidarsi tramite un rapporto di fiducia non è una limitazione della nostra autonomia di pensiero ma una forma di intelligenza verso chi ci ha preceduto, verso la complessità del mondo. Le narrazioni sono una delle dimensioni più rilevanti dell’epoca in cui viviamo. A me non piace la parola storytelling, oggi abusata, ma sono stata abituata a pensare che i significati del mondo assumano in noi una forma narrativa, attraverso cui riusciamo a capire e gestire il senso. Ci affidiamo a dei copioni che ci aiutano a modellare e comprendere la realtà. Pinocchio è uno di questi. La storia di un bambino che vuole trasgredire, innanzitutto, che vuole disubbidire al suo genitore e che insegue il piacere, il mondo dei balocchi, e per questo inventa tante bugie e storie. Attraverso la vicenda di Pinocchio, in molte variazioni, abbiamo riflettuto su varie cose, abbiamo pensato i rapporti con i genitori, con le persone che abbiamo amato, abbiamo pensato i tradimenti e le fughe mentali. Diamo forma al mondo, stiamo nel mondo, attraverso l’aiuto che le storie ci danno. Uno dei problemi che affrontiamo – e una delle ragioni, forse, di questa fase di grande confusione – è che si sono perse delle grandi narrazioni chiare. Le narrazioni per eccellenza erano quelle delle grandi ideologie, che sembrano ormai lontane anni luce, anche se la caduta del muro di Berlino è avvenuta solo nel 1989. Oggi invece viviamo in un universo di storie frammentate, moltiplicate, e questo dà un senso circoscritto alle verità che ci troviamo a maneggiare. Siamo immersi in un universo di micro-narrazioni: la storia della corruzione di un politico, la storia del tradimento di un altro o la storia della donna maltrattata e uccisa, la storia del migrante, e magari del migrante che poi così povero non è, come alcuni hanno provato a sostenere falsificando persino delle foto. Ecco, in questo mosaico narrativo, i legami fiduciari di una società si indeboliscono, e resta solo una girandola di parole che ci incantano come incantano le trottole: incanti passeggeri, anche di pochissimi secondi, lì per lì bellissimi, ma poco duraturi, poco stabili, destinati a lasciare ben poco.

Le storie avrebbero la possibilità di essere molto efficaci nel darci valori più forti e costituire delle comunità più robuste, invece abbiamo quasi perso questo loro potere. Il mondo pubblicitario, ad esempio, dall’essere stato percepito come una grande fucina di storie, è divenuto soprattutto un grande serbatoio di nuove immagini che si consumano – come è forse nella natura della pubblicità – molto velocemente. Questa grande frammentazione narrativa produce, a mio parere, anche una grande solitudine. Oggi si parla molto di solitudine, studiata soprattutto come fenomeno alimentato dai sociali media, che mettendoti apparentemente in connessione col mondo, in realtà spesso ti chiudono nel tuo. Questo isolamento individuale in cui tutti viviamo è un problema perché non ci abitua al confronto, essenziale per uscire uscire da noi stessi, essenziale nel darci del tempo: il tempo del dialogo, il tempo dell’elaborazione di una risposta, il tempo in cui si sedimentano idee, pensieri, parole che ti sono state dette. Le clessidre mi piacciono molto perché mi danno l’idea di uno scorrere del tempo lento. Non è che le clessidre siano lente, le clessidre vanno alla stessa velocità dei nostri orologi, però mi sembrano, forse, nella loro materialità, più conformi al tempo che viviamo, al tempo umano, che appunto è un tempo lento, mentre questa epoca sembra afflitta dalla patologia dell’immediatezza. La verità secondo me ha pochissimo a che fare con l’immediatezza. La verità è lenta, è lentissima; è lentissima nell’affermarsi, è lentissima negli accertamenti che comporta. È lentissima nel diventare una realtà chiara a tutti. Qualunque grande verità a cui possiamo pensare – le verità fisiche, le teorie del cosmo, le verità scientifiche – è frutto di un lavoro lentissimo, ovvero di un tempo lentissimo: ci si deve dare tempo per cercare di scoprire qualcosa.