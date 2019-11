I supercomputer (per ora) riescono a simulare solo il 10 per cento del cervello umano

Pare che l’ultima frontiera della neuroscienza teorica sia ricreare al computer il funzionamento dell’intelligenza umana, neurone dopo neurone, al fine poi di riuscire a ricostruire i processi neurali che portano a un pensiero, a un ricordo, a un sentimento. C’è però un problema attualmente insormontabile: non esistono computer abbastanza potenti per gestire una elaborazione di calcolo così complessa, tanto che lo stesso computer K dell’Advanced Institute for Computational Science di Kobe, in Giappone, può affrontare al massimo il 10% del calcolo dei neuroni e relative sinapsi nella corteccia celebrale.

In soccorso dell’«algoritmo lento» stanno arrivando – per essere operativi tra qualche anno – i «supercomputer exascale». E qui, per i più, serve un inciso. La potenza di un supercomputer viene misurata in FLOPS, che sta per «floating point operation per second», traducibile con «operazioni in virgola mobile al secondo». E ovviamente più è alto il numero e più è potente il computer, tanto che la tecnologia odierna ragiona in quadrilioni di calcoli al secondo e quindi viene indicata con il prefisso «petaflop» (i relativi sistemi sono definiti «petascale»).

Mentre il prossimo step è appunto «exaflop» ed «exascale»: quintilioni di dati al secondo. Che in soldoni saranno «fionde» da 10 a 100 volte più potenti dei super computer di oggi. E, soprattutto, saranno macchine più adatte all’ottenimento di questo obiettivo pazzesco, ossia simulare al computer le reti cerebrali, come evidenzia anche «Frontiers in Neuroinformatics».

I supercomputer attuali sono composti da centinaia di migliaia di sottodomini chiamati nodi, con centri di elaborazione in grado di supportare diversi neuroni virtuali insieme alle loro connessioni. E uno dei problemi principali nella simulazione del cervello è quello di rappresentare con efficacia miliardi di neuroni e relative connessioni all’interno di questi centri di elaborazione per ridurre tempi e utilizzo della potenza necessaria. Con un problema sostanziale.