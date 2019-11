Cercare casa e mutuo in un solo click. Si può, con Vivoqui

Negli ultimi anni cercare casa è diventato molto più semplice, grazie al fiorire di portali specializzati che consentono di fare ricerca tra i siti di diverse agenzie. Stesso discorso per i mutui, che a propria volta godono di aggregatori di offerte per diversi tassi e banche. Ma perché non unire le due funzionalità in un unico sito, consentendo di risparmiare tempo e velocizzando la ricerca? L’idea è venuta a Pasquale Fuda, che con Vivoqui ha lanciato un motore online innovativo e centralizzato, dando la possibilità a chi è in cerca di un’abitazione da acquistare di combinare insieme la scelta della casa e quella del mutuo.

«Oltre il 60% delle compravendite ad uso abitativo oggi si effettuano con l’ausilio di un mutuo», spiega infatti Fuda, che alle spalle ha un’esperienza ventennale nel settore. Combinando insieme le due funzionalità, si arriva a risparmiare un quinto del tempo, evitando di disperdere energie (e pazienza) con il tam tam tra il sito dell’agenzia immobiliare e quello di comparazione mutui. Il meccanismo è semplice: un’interfaccia neutra e pulita sul sito consente di impostare i criteri di ricerca, dal tipo di casa che si desidera acquistare all’individuazione della zona tramite una mappa, molto simile a quella già utilizzata sui siti di aggregatori di annunci immobiliari, e per questo “familiare”, con l’aggiunta dei criteri di individuazione della rata del mutuo, tra un valore minimo ed uno massimo. Qui sta la novità vera portata da Vivoqui: «la piattaforma mette per la prima volta l’utente al centro, consentendogli di trovare una casa a partire da quanto vuole spendere mensilmente per il mutuo», dice l’ad. «Si capisce quanta differenza possa fare, anche psicologicamente, tra il “comprare casa a 420mila euro, tasso a 1,3 ed Euribor a 3 mesi - che per la maggior parte delle persone è arabo - e l’acquisto a 800 euro al mese». Basta essere consapevoli di quanto realisticamente si potrebbe dedicare alla rata di un mutuo, fare clic sul sito di Vivoqui et voilà, nel giro di pochi secondi compare una lista di risultati elencati per importo di rata, nel dettaglio della quale è possibile modificare direttamente i criteri per vedersi rimodulare l’offerta istantaneamente.