La comune passione per l’Albania: in un libro il dialogo impossibile tra Alessandro Leogrande e Alexander Langer

Lo ricorda Fofi nell’introduzione: «Di Alex parlammo molto spesso e in Alex Alessandro seppe riconoscersi, nel suo equilibrato, controllato intreccio di teoria e pratica, di lucidità analitica e di passione politica». Mentre Leogrande così definiva Langer: «Per tutta la vita non ha fatto altro che saltare muri, attraversare confini culturali, nazionali, etnici, religiosi». Lo stesso avrebbe potuto dire di sé stesso.

Giustamente ricorda Giovanni Accardo che la scrittura di Leogrande «è una scrittura politica che nasce dall’attenzione costante alla polis, intesa come comunità locale, ma anche nazionale o internazionale», e pure questa definizione è valida per entrambi: quel nucleo originario di conflitti e identità multiple che per Langer è costituito da Bolzano e dall’Alto Adige, per Leogrande è fatto di Taranto e della Puglia – e, fuori da lì, il mondo era infinito nello sguardo di tutti e due (uno degli scritti di Leogrande qui antologizzati offre uno sguardo su Eritrea, Albania e Italia a partire dal 1991), e per tutti e due cominciava dall’Albania.

Langer c’era stato in missione nel dicembre 1990, durante le manifestazioni di protesta contro il presidente Ramiz Alia, ed era stato a lungo a fianco degli studenti; a partire dal 1992 l’adolescente Leogrande cominciò a recarvisi frequentemente, a fianco del padre Stefano, direttore della Caritas, per svolgere campi di lavoro estivi in aiuto dei più disagiati e soprattutto in sostegno delle scuole.

Sia Langer che Leogrande documentarono su diverse testate tutto ciò che andavano scoprendo su quella terra, con reportage e riflessioni che incrinavano e ancora oggi incrinano la superficialità del nostro sguardo in favore di approfondimenti illuminanti e preziosi, e l’Albania, oggi, è la terza A che li lega: con passione Giovanni Accardo presenta questo suo lavoro di ricucitura. Una cucitura evidente e già esistente, nata dagli scritti di Langer che Leogrande aveva letto, alimentata dai riferimenti continui a Langer negli scritti di Leogrande fino a proporre, presso la sua editrice albanese Arlinda Dudaj, una selezione di articoli langeriani.

Nella lettera con cui proponeva il progetto, Alessandro era mosso dall’ammirazione per il suo maestro ideale (quando era stato in visita alla Fondazione Langer si era commosso) e per il Paese al quale era così legato. Per tutte le sue opere dedicate a un popolo che amava e conosceva nel profondo, dalla storia della Katër i Radës, la motevedetta partita da Valona e speronata in acque brindisine nel 1997 (una storia che ha raccontato in un bellissimo libro, Il naufragio, pubblicato da Feltrinelli, e in un’opera teatrale) alle ultime parole su Langer, uscite su pagina99 nel luglio del 2016 (L’eredità di Langer schierata sul Brennero), Leogrande è oggi lo scrittore italiano che con più assiduità, profondità e dedizione si è dedicato all’Albania: a Tirana e Taranto, le sue due città («Tra Taranto e Tirana ci sono duecento chilometri in linea d’aria», scriveva), due strade portano il suo nome. È lì, su quel ponte ideale tra due città accomunate anch’esse dalle iniziali, e unite da un mare così pieno di storia da essere una terra, illuminando appena il dolore ancora persistente della sua perdita, che in questo momento Alessandro Leogrande sorride.