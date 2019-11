Pre-accordo tra Fiat e Peugeot, doppia promozione per Unicredit: ecco i 10 titoli da tenere d’occhio

Finanza

Parere positivo per Recordati, utile in crescita per Rai Way: ecco i 10 titoli da tenere d'occhio

L'Agenzia europea per i medicinali ha emesso un'opinione positiva per l’Osilodrostat, farmaco per il quale la società ha acquisito i diritti da Novartis, mentre Digital Bros nell'ultimo trimestre ha conseguito ricavi lordi pari a 38,5 milioni di euro