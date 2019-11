L’Italia ha bruciato il suo tesoretto. In cinque anni restano solo briciole

Siamo punto e a capo. Dopo decine di vertici europei, anni di Quantitative Easing, dispensato a piene mani da Mario Draghi, dopo manovre economiche sempre “per la crescita”, siamo ancora qui, a temere per il default, per una ristrutturazione del debito che metterebbe in ginocchio banche e famiglie risparmiatrici.

Tanto per cambiare i cattivi sono sempre loro. I burocrati europei che vorrebbero riformare il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) rendendo l’accesso al credito agevolato dell’ex Fondo Salva Stati più rigido, con condizioni draconiane da soddisfare preventivamente, per esempio, la riduzione del debito di 1/20 all’anno, che porterebbero a una speculazione contro i titoli di Stato. Che rischierebbero di diventare fragili non appena il mercato fiutasse la possibilità di un ricorso al MES, aggravando la situazione e rendendo necessaria di fatto una ristrutturazione vera e propria.

Ma cosa ha fatto l’Italia negli ultimi 7 anni, dalla crisi dell’euro e dello spread a oggi per evitare di ritrovarsi, nonostante i 5 anni di ripresa, in questa situazione? Nulla purtroppo. Anzi, la nostra posizione è peggiorata se confrontata con quella degli altri Paesi della UE e dell’area Euro.

Forse pensando che, ogni salvezza e ogni colpa, sarebbe stata comunque appannaggio dell’Europa abbiamo rinunciato a fare il nostro. Tra gli indicatori più interessanti per capire meglio la questione vi è il saldo primario, la differenza tra entrate e uscite dello Stato senza considerare gli interessi, che dipendono anche da fattori esterni (il famoso spread per esempio, che pure sempre fattore esterno non è).

E’ dal 1991 che, con la sola eccezione dell’annus horribilis 2009, in Italia è positivo. Ovvero le entrate hanno praticamente sempre superato sempre le uscite, fatto una volta piuttosto raro in Europa. È un comportamento virtuoso cui siamo stati costretti prima per poter entrare nell’euro e poi per far scendere o non far salire troppo il rapporto debito/PIL. L’avanzo primario è stato una riserva per compensare i costi degli interessi particolarmente alti e una crescita sempre più asfittica.

Una riserva che abbiamo però deciso di mangiarci o comunque di non fare crescere per poter risanare i conti e non rischiare un nuovo 2011. Al contrario di quello che hanno fatto praticamente tutti gli altri Paesi. Se in media nella UE si è passati da un disavanzo dell’1,4 per cento del PIL nel 2012 a un avanzo dell’1,1 per cento nel 2018, se nella mai austera Francia nello stesso periodo il disavanzo è calato dal 2,4 per cento al 0,8 per cento, e se in Spagna addirittura lo stesso disavanzo è crollato da un drammatico 7,7 per cento a un quasi pareggio, nel caso dell’Italia, caso quasi unico, si è scelto di peggiorare la nostra posizione andando da un avanzo del 2,3 per cento a uno dell’1,5 per cento nel 2018, dato rimasto invariato dal 2014, nonostante la timida ripresa della crescita.

Ripresa che quindi è stata utilizzata interamente. Questo è un punto fondamentale, solo per fare nuove spese o sgravi non per aggiustare i conti, per costruire un argine a eventuali altri shock come quelli della recessione del 2008-2009. Evidentemente, questo è stato pensato, a questo doveva pensare Supermario Draghi, al calo del costo degli interessi.