Tra crisi d’identità (e di idee) una Spd smarrita cerca di ritrovarsi

La Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), lo storico partito socialdemocratico tedesco, sta attraversando da tempo una grave crisi di consenso e di iniziativa politica.

Si tratta di un processo in corso da anni, in cui si mescolano un logoramento dovuto all’essere al governo da lungo tempo, la crisi dei partiti tradizionali in Germania (e spesso in Europa) e, da ultimo, l’emergere di nuove forze politiche sulla scena.

Se già alle elezioni per il Bundestag del 2017 la SPD si è fermata poco oltre il 20 per cento, perdendo più di 5 punti percentuali rispetto al 2013, nello scorso autunno ha ottenuto risultati scarsi anche in Assia e Baviera. Alle elezioni europee non è andata oltre il 15,8 per cento, portando dopo poco tempo alle dimissioni di Andrea Nahles prima da segretaria e poi da capogruppo al Bundestag. Nahles era stata eletta alla guida del partito solo un anno prima (prima donna a ricoprire l’incarico), con oltre il 60 per cento dei consensi.

Se una leadership così giovane si è esaurita in così poco tempo, la ragione, oltre che in responsabilità personali, va rintracciata anche in un contesto più ampio. Dal 2013, il partito è al governo con la CDU di Angela Merkel. Già in precedenza, però, dal 2005 al 2009, i socialdemocratici avevano sostenuto il primo governo Merkel. Negli anni, dunque, la SPD è apparsa sempre di più come la stampella dei cristiano-democratici, riuscendo talvolta a ottenere importanti concessioni (come la legge sul Mindestlohn, il salario minimo) ma senza davvero dettare l’agenda dell’esecutivo. In alcuni casi, anzi, i socialdemocratici sono stati privati dagli alleati di Governo di temi su cui avevano puntato, si pensi alla proposta del matrimonio egualitario, poi approvata dalla CDU sul finire della legislatura per impedire che la sinistra la usasse in campagna elettorale.

Inoltre, la SPD (come accade ad altri partiti socialisti in Europa) sembra oggi in crisi d’identità: chiusa la fase della terza via (avuta con Schröder), fatica a ricomporsi come forza di sinistra tradizionale anche di fronte ai ceti tradizionalmente vicini, mentre il lungo periodo trascorso al governo non la rende una chiara alternativa. Anche per questo, i socialdemocratici hanno subìto moltissimo la concorrenza dei Verdi, un partito sicuramente progressista ma da cui differiscono su diversi temi, che però è riuscito spesso a proporsi come alternativa credibile ai partiti tradizionali, risultando la forza più votata dai giovani alle scorse europee.