Salvini e Grillo fanno il gioco dei nemici dell’Italia, avessimo l’impeachment sarebbe un caso facile facile

lI ministro degli Esteri Luigi Di Maio visita solennemente Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, anziché partecipare ai vertici internazionali a meno che non si svolgano nella Cina popolare, nel qual caso in delegazione si porta pure le arance siciliane. Di Maio ripercorre il notorio schema dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale preferiva il Papeete ai summit europei a meno che non si svolgessero nella Grande Madre Russia, nel qual caso si metteva pure il colbacco. Salvini disertava anche le riunioni per modificare il Trattato di Dublino, firmato da un precedente governo di cui faceva parte la Lega, le stesse in cui si discuteva come cambiare le regole dell’accoglienza e della solidarietà continentale sugli immigrati che, tra un mojito e un tweet, il Capitano fingeva di voler cambiare.

Beppe Grillo, invece, entra ed esce dall’ambasciata cinese a Roma, nel weekend due volte nel giro di 24 ore, con la stessa facilità con cui gli hacker penetrano la piattaforma Rousseau. La Casaleggio armeggia con Huawei che ha occhi solo per il G5, mentre l’ex sottosegretario cinese al Mise italiano, Michele Geraci, rassicura in mandarino sul memorandum d’intesa che più che sulla via della seta sembra della carta vetrata per le infrastrutture strategiche del nostro paese.

Il Venezuela della tragedia chavista non si porta più, ma fino a quest’estate, mentre i leghisti erano di casa al Metropol di Mosca, i grillini ne erano gli unici sponsor in occidente, da Alessandro Di Battista a uno dei vice di Di Maio alla Farnesina, Manlio Di Stefano. Di Battista e Di Stefano è lo stesso collaudato duo che si è ispirato al Cremlino per scrivere il programma di politica estera dei Cinque stelle, salvo poi farlo sparire nella notte precedente il primo accordo di governo perché troppo imbarazzante perfino per loro, anche se non per Salvini che col partito se non unico perlomeno raro di Putin invece ha siglato un vero patto politico da movimento valvassore. Questa solerte alternanza di turni tra leghisti e grillini per fare la claque a Mosca ha pagato politicamente, perché Mosca non è come Milano, Mosca restituisce.

Di Stefano ha scritto accorati articoli sul sacro blog in difesa dell’annessione russa della Crimea e delle presunte manipolazioni americane, mentre Dibba ha spiegato che Trump è meglio di Obama.