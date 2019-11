Sardine e sondaggi dimostrano che il tempo dello Ius Culturae è adesso

Non vi basta, come segnale? Leggete allora cosa ha detto ieri Vasco Rossi – non so se è chiaro: Vasco Rossi – al Corriere della sera: «Da Obama a Trump è stata una bella caduta di… tutto: stile, tono e sostanza. Una esplosione di ignoranza, egoismo e qualunquismo che non mi aspettavo». Avete capito bene: «Qualunquismo». E ancora: «L’epocale fenomeno migratorio dal Terzo mondo verso i Paesi ricchi sta facendo saltare gli equilibri delle nostre fragili democrazie». E infine: «Mi dispiace che il nostro meraviglioso Paese sia così preda di rabbie e paure alimentate da politici irresponsabili in cerca di consenso e potere». È o non è questo un discorso magnifico, degno di una sardina provetta, anzi, del re di tutte le sardine? Che aspettano a mandargli la tessera onoraria del movimento?

Terza prova del cambiamento in atto (ma anche di quale sia il vero problema che ne rende l’esito tutt'altro che scontato). Domenica, sempre sul Corriere, esce un sondaggio dal quale si scopre che, nonostante ogni giorno qualche sapientone ci spieghi e ci rispieghi come lo ius culturae sia una battaglia persa, e il solo nominarlo faccia perdere voti, sorpresa: è approvato dalla maggioranza assoluta degli italiani, 53 a 39. Sembrerebbe una notizia, no? Com'era la storiella che s’insegnava nelle scuole di giornalismo, l'uomo che morde il cane invece del contrario, giusto? Fatto sta che il Corriere titola su – e rilancia sui social network – un'altra domanda dello stesso sondaggio, proprio quella dalla risposta più scontata: per il 56 per cento «non è una priorità». In altre parole, o la maggioranza degli italiani dichiara categoricamente di non dormirci proprio la notte, o non c’è niente da fare.

Il punto è che non è vero affatto che lo ius culturae farebbe perdere consensi. È il parlarne ossessivamente senza farlo mai – come nella geniale campagna elettorale del Pd nel 2018 – che li fa perdere di sicuro: dai favorevoli perché li hai ingannati, dai contrari perché li hai spaventati. Ma è altrettanto ovvio che dal giorno dopo l'approvazione dello ius culturae neanche Casapound ne parlerebbe più, esattamente come è accaduto con le unioni civili, motivo di scontri laceranti e mediazioni infinite all'interno del centrosinistra per più di dieci anni, con tutto quel ridicolo balletto di formule arzigogolate – ricordate? – «Pacs», «Dico», «Didore». Ebbene, dal giorno dopo l’approvazione delle Unioni civili, nel 2016, chi ha mai più sentito parlare della questione? Da allora, quante interviste a Paola Binetti vi è capitato di leggere, ascoltare o anche solo intravedere?