Il papà della Rete ha fatto un contratto per salvare internet, ma non lo rispetterà nessuno

Non sarà facile risolvere i problemi di Internet. Online una storia falsa raggiunge 1500 persone sei volte più velocemente di una storia vera. Solo nel 2017 le truffe online sono costate circa 172 miliardi di dollari in almeno 20 paesi monitorati dalla World Wide Web foundation. Il contratto è l’ultima tappa di un percorso iniziato un anno fa da Berners-Lee. A marzo, presentando il progetto aveva individuato tre problemi della Rete. Primo: gli intenti dolosi premeditati: dagli attacchi informatici degli Stati alle molestie online. Secondo il sistema di incentivi perversi della Rete che premiano la disinformazione virale e il click-baiting. Terzo la polarizzazione del dibattito online. In questi mesi la World Wide Web foundation ha collaborato con alcuni Giganti della Rete e governi, «quello italiano ha osservato attentamente i lavori», sostiene Sharpe. Ma il punto è questo: come può risolvere il problema chi è parte del problema e non è finora riuscito a risolvere il problema? Scioglilingua a parte, il problema è serio e non può essere risolto dai principi del contratto.

Per esempio il quinto stabilisce che le compagnie debbano «rispettare e proteggere la privacy e i dati personali delle persone per costruire fiducia online». Ma secondo il rapporto di Amnesty “I guardiani della Rete”, il sistema di Google e Facebook che traccia le attività degli utenti e li categorizza a fini pubblicitari senza la dovuta trasparenza permette di «far godere dei diritti umani online solo sottomettendosi a un sistema basato sull’abuso dei diritti umani». La Web foundation in una delle clausole del contratto chiede che il consenso dato dagli utenti per usare i propri dati sia veramente informato e non basti premere ok a un testo lungo e illeggibile. Ma come costringerà i big tech a cambiare modello di business? Sembra poco rispettato anche il sesto principio del contratto che impone alle aziende digitali di «sviluppare tecnologie che supportino il meglio dell’umanità e sfidino il peggio». Ha fatto il giro del mondo il video dell’audizione al Congresso in cui Mark Zuckerberg non riusciva a spiegare alla deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez come Facebook può evitare annunci politici fake da parte di organizzazioni estremiste. A metà ottobre il fondatore di Facebook alla Georgetown university ha detto che nel suo social network gli annunci politici non saranno sottoposti a fact-checking. Forse per correre ai ripari, Google a metà novembre abbia deciso di cambiare la sua policy sugli annunci politici, riducendoli in vista delle elezioni del 12 dicembre nel Regno Unito.

Anche se ambizioso, il primo principio sembra quello più facile da realizzare: «Assicurarsi che tutti possano connettersi a Internet». A oggi non è così. Il 46% della popolazione ancora non è online. E la percentuale di europei che si connettono è tre volte quella degli africani: 83% contro 28%. Molti imprenditori hanno intravisto la possibilità di sfruttare questa prateria per fornire un servizio online. Per esempio Elon Musk, il fondatore della società aerospaziale privata SpaceX, sta pensando a un modo per piazzare oltre quattromila satelliti in orbita per offrire a tutti Internet ad alta velocità. Tre volte il numero dei satelliti attivi tuttora. Ma come evitare che Musk o chi per lui faccia pagare a caro prezzo la connessione? Il quarto principio del contratto impone alle aziende di rendere Internet accessibile e a buon mercato. «Il nostro obiettivo è che in ogni parte del mondo un gigabyte di dati costi al massimo il 2% dello stipendio medio mensile, a seconda del Paese di riferimento. Il problema è che in alcuni Paesi dell’Africa Subsahariana acquistare un gigabyte di dati costa a volte fino al 30 percento del reddito mensile medio nazionale». In Italia siamo fortunati perché costa 1,54 euro (1,74 dollari). In Svizzera oltre 20 dollari.