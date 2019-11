L’Euribor cambia volto: ecco cosa significa per i mutui

Il cambio avverrà ufficialmente a partire dal 1° gennaio del 2020, ma gradualmente: questo significa che il nuovo criterio verrà introdotto a poco a poco e solo sulle nuove operazioni. «Qualcosa di positivo anche per non stravolgere i prodotti più semplici collegati a questo fenomeno, come i mutui», spiega Anedda. Chi ha attualmente un mutuo a tasso variabile non si spaventi, quindi: «Sono previsti due anni di affiancamento tra i due indicatori, quello precedente rimarrà ancora valido per le operazioni già in essere. Con il tempo si potrà capire meglio come si assesta questo nuovo calcolo, come si muoverà rispetto al vecchio Euribor, facendo sì che il mercato si abitui», tranquillizza Anedda. «Dalle simulazioni fatte finora sembra comunque che rispetto all’Euribor attuale il differenziale dovrebbe rimanere entro qualche centesimo di punto», puntualizza l’esperto.

Per i mutuatari, quindi? Non cambierà praticamente nulla: non ci si vedrà cambiare le rate del mutuo all’improvviso, e anche quando le singole banche cominceranno ad attrezzarsi per modificare e ritarare il sistema informatico, ci sarà comunque una serie di aspetti che richiederanno un adeguamento. «Per uno o due anni tutto quello che era indicizzato ad Euribor rimarrà uguale, poi seguirà un percorso predeterminato per la sostituzione completa. L’unica differenza sarà che si inizieranno a vedere nuovi mutui indicizzati secondo questo nuovo indice», conclude Anedda. «Nella realtà non c’è da aver timore di aspettarsi contraccolpi, di non sapere come ricalcolare il mutuo e il tasso di interesse per un mutuo a tasso variabile».