Perché l’Europa deve ridare all’Africa i beni sottratti col colonialismo (ma ci sono resistenze)

Aveva promesso, nel novembre 2018, che avrebbe restituito al Benin 26 manufatti sottratti durante il colonialismo. Non è successo niente. Un anno prima, a Ouagadougou in Burkina Faso, aveva annunciato che nel corso di cinque anni, la Francia avrebbe ridato le opere d’arte e il patrimonio culturale ai Paesi africani che lo avrebbero richiesto. In quel contesto, in mezzo agli applausi del pubblico (e ai brividi freddi dei direttori dei musei nazionali), il presidente francese Emmanuel Macron aveva anche incaricato due studiosi, il senegalese Felwin Sarr e la francese Benédicte Savoy, di scrivere un report per pianificare le operazioni di restituzioni. La ricerca è stata presentata all’Eliseo nel novembre 2018. E, a un anno di distanza, è ancora tutto fermo.

Macron non è l’unico a essersi interessato alla questione. Negli ultimi anni, complice anche una maggiore sensibilità sul tema e il lavoro di alcune campagne apposite – ad esempio, per scatenare reazioni più virulente, basterà citare quella della Open Society di George Soros (proprio lei, proprio lui) che negli ultimi giorni ha annunciato un’iniziativa di quattro anni e 15 milioni di dollari per promuovere il ritorno in Africa del patrimonio rubato durante il colonialismo – la questione è diventata sempre più presente nel dibattito pubblico. Se ne è discusso, se ne discute ancora, sia dal punto di vista dei principi (è giusto ridare opere d’arte a distanza di decenni se non secoli?) che da quello, più concreto della realizzabilità. Sui fatti, però c’è molto poco.

Le intenzioni di Macron erano chiare: mantenere buoni rapporti di vicinato con i Paesi africani ex colonie, anche attraverso un crescente riconoscimento del valore del loro patrimonio culturale. È a questo che va ricondotta la sua promessa fatta a Ouagadougou. Il problema è che, come ricorda tra gli altri anche il New York Times, i beni culturali francesi sono considerati inalienabili per legge. Non possono essere venduti né ceduti, al limite prestati e solo tramite accordi specifici. Per cui resistituire al Benin le 26 statuette cerimoniali, custodite al museo di Parigi Quay Branly, senza che prima venga approvata dal Parlamento francese una legge che cambi il quadro della situazione appare, anzi, è impossibile.

Lo dimostra anche la celebrata restituzione del 18 novembre di quest’anno della spada di Omar Saidou Tall, capo della lotta anti-coloniale contro la Francia, al Senegal che è in realtà un prestito mascherato. L’arma, che si trovava già al museo di Dakar, resterà lì per altri cinque anni, in attesa che si approvi una legge per la sua cessione ufficiale. Anche in quel caso – parole di Edouard Philippe, il primo ministro francese – si parla di «un percorso di restituzione» ancora da intraprendere. Ma per modificare la legge ci vuole il coinvolgimento dei politici, che richiede per forza un lavoro di convincimento e di compromesso. E il report di Sarr e Savoy, che tra le varie critiche ricevute viene considerato «accademico» e «irrealistico», non ne vuole nemmeno parlare: gli Stati africani chiedono, gli Stati europei dovrebbero impegnarsi a ridare. Punto.