Che cosa sto dicendo? Sì, questo: a cosa serve l’arte se non a dare numeri sconclusionati? Matematica al massimo del suo godimento, quando il godimento travolge il risultato.

Insomma, volevo dirti questo: so per chi, per come, per quanto, so perché.

So questo: le palle che faccio girare, i birilli, i cerchi, le clave e le torce accese, il diablo in bilico, che faccio volare anche altissimo per poi ripigliarlo in caduta sul filo… sai cos’è il diablo?, è una specie di clessidra orizzontale… tutto questo lo faccio per tutti, per chiunque, invece no, lo faccio per te sola, anzi l’ho fatto, sempre, solo per te.

È ridondante, no? Parlo come un batacchio di campana che oscilla e sbatte contro la sua sagoma, ché il disegno della campana si chiama sagoma, e io la sono, la suono… ah, le mie esornative, assonanti eccedenze. Sembra falso quel che dico, vero? Vero. Ma sapessi come e quanto è autentico e pieno in me il piacere di dirtelo. Sono sincero? Non ci penso nemmeno. Se ci pensassi non sarei sincero. Non è pensiero la sincerità, è passione. Però lo scrivo, l’ho appena scritto