A Lipsia guai per Kramp-Karrenbauer, ma nessuno è pronto a prendere il suo posto (per ora)

Sfruttando l’unico punto debole della strategia dei suoi avversari – appunto, il tempo – ha scelto di anticipare lo scontro chiedendo al congresso una legittimazione formale che, nelle sue intenzioni, dovrebbe metterla al riparo da eventuali ribaltoni man mano che le elezioni del 2021 si avvicinano. Una mossa scaltra, che si è anche dimostrata efficace: nel suo intervento, Merz non ha potuto che abbozzare, applaudendo al discorso “combattivo, coraggioso, orientato in avanti” della leader. Non solo: la proposta delle primarie per la scelta del candidato Cancelliere viene bocciata dai delegati. Stavolta AKK è riuscita a scamparla.

È troppo presto per dire se sarà davvero lei la candidata alla Cancelleria dell’Union: certo è però che da Lipsia Merz esce sconfitto, e forse le sue ambizioni ridimensionate. Durante il congresso, però, si è intravista un’altra potenziale minaccia per l’attuale leader. Una minaccia che viene da sud: dalla Baviera.

Uno degli interventi più entusiasmanti del congresso è stato infatti tenuto da uno che, teoricamente, della CDU non fa neanche parte: Markus Söder, il capo della CSU e Ministerpräsident della Baviera. Nel suo discorso, Söder ha mostrato di aver bene appreso la lezione delle scorse elezioni bavaresi: si è scagliato duramente contro AfD, non un avversario ma un vero e proprio “nemico”, e ha avuto parole di apprezzamento per i Verdi, con cui una collaborazione di governo sarebbe per lui ampiamente possibile. Söder cioè ha compreso un punto chiave della politica tedesca di questo ultimo anno: la competizione vera per la CDU non è all’estrema destra, ma verso quel centro che con sempre più successo stanno occupando i Verdi. Il suo atteggiamento verso AfD e alcune delle sue iniziative in Baviera sono una prova evidente del cambiamento di direzione che Söder sta cercando di imprimere al partito, abbandonando la linea dura tanto cara a Seehofer che però è considerata quasi unanimemente responsabile del deludente risultato di un anno fa.

Finora Söder non fatto alcuna dichiarazione su una sua ipotetica candidatura, e va anche detto che quando l’Union ha scelto come suo Kanzlerkandidat un esponente della CSU (ad esempio nel 2002) non è andata a finire benissimo. Certo però è che, come nota Florian Gathmann in un editoriale sullo Spiegel, se il leader della CSU non vuole diventare il candidato naturale farà bene a evitare discorsi elettrizzanti come quello di Lipsia.

