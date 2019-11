L’arte non è solo accademia, in Inghilterra lo hanno capito (e funziona)

Prigionieri del nostro illustre passato, preoccupati di conservare la memoria, attaccati in maniera spasmodica a tutto ciò che sa di antico, noi italiani dovremmo imparare dagli inglesi quanto la cultura della modernità sia ricca di spunti di riflessione, straordinaria possibilità di mescolare le carte, attraversare i linguaggi e (parlando di mostre) moltiplicare i pubblici. Per capire il tempo che stiamo vivendo l’arte in senso accademico non basta. Moda, design e soprattutto musica offrono le chiavi di volta e dunque nei musei di Londra è sempre più frequente trovare esposizioni dall’alto grado scientifico e altrettanto spettacolari, che nessun filologo british si sognerebbe di obiettare davanti a un’emozione.

Negli anni scorsi David Bowie, Beatles di Revolution e Pink Floyd furono oggetto di accurati studi e ricerche. Le tre mostre, promosse dal Victoria & Albert Museum, arrivarono anche in Italia (Bologna, Milano e Roma) con non eccellenti risultati, perché da noi si preferisce pur sempre un Caravaggio, un Bernini o un impressionista d’importazione. I curatori del più importante museo di arts and crafts del mondo predicano per statuto la commistione linguistica tra alto e basso, in netto anticipo sul postmoderno. E attraverso la pop culture l’Inghilterra celebra se stessa, nazione guida ancor più dell’America (sì, perché lo sguardo è più caustico, critico, analitico) nel passaggio tra moderno e contemporaneo.

Quarant’anni fa i Clash pubblicarono London Calling, uno degli album più importanti dei ’70, una rivoluzione sonora e iconografica, superato il punk, che oggi il Museum of London celebra con una retrospettiva a ingresso gratuito fino al prossimo aprile. A partire dalla copertina del disco, in cui la grafica riprende quella storica del primo 33 giri di Elvis Presley, e la fotografia (rubata) di Pennie Smith mentre Paul Simonon distrugge il basso al termine del concerto al Palladium di New York (esposto in mostra), materiali, video, feticci, fotografie e suoni concorrono a raccontare la storia di quella che a ben vedere possiamo identificare come l’ultima avanguardia del ‘900.

E forse non ce ne sarà più un’altra. Ecco i taccuini di Joe Strummer con schizzi, testi, annotazioni; le tracklist dei concerti compilate da Mick Jones; i drum stick di Topper Headon. Materiali provenienti dagli archivi privati dei musicisti, da collezionisti privati e dai fan del gruppo. A Londra sono bravissimi a prelevare l’anima indie e sperimentale per trasformarla in mainstream, o comunque in una lingua adatta a un pubblico trasversale, così il rock diventa patrimonio museale quanto un’installazione di Damien Hirst o un dipinto di David Hockney.