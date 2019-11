Il governo e quella voglia inesorabile di carrozzone pubblico (vedi Iri)

Ilva e Alitalia, tra le ex aziende controllate dall’Iri, oggi sono quelle messe peggio. Alitalia l’anno scorso ha perso oltre 500 milioni. Ilva perde 2 milioni al giorno e quest’anno accumulerà una perdita netta di quasi un miliardo. Sia la ex compagnia di bandiera sia l’acciaieria di Taranto, sono curate non a caso da un’amministrazione straordinaria speciale. Alla fine della quale, però, il passaggio nelle mani dello Stato in teoria non sarebbe previsto.

Il problema è che Alitalia ormai da due anni vivacchia solo grazie ai prestiti ponte emessi dal ministero del Tesoro. Un fiume di denaro che non è riuscito a rendere appetibile la compagnia sul mercato. E dopo l’uscita di Atlantia dalla cordata interessata, il governo è arrivato alla resa. «In questo momento la soluzione di mercato non c’è», ha detto Patuanelli in Senato. «È da dieci anni che si tenta di privatizzarla, ma è una compagnia troppo grande per essere piccola e troppo piccola per essere grande. Ha una dimensione che in questo momento il mercato fa difficoltà ad accettare. Stiamo valutando diverse opzioni, certamente non è una proroga al consorzio che si stava costituendo, perché quella strada lì non c’è più».

Messi all’angolo, le soluzioni sono due. La prima: aspettare che Alitalia fallisca del tutto, lasciando senza lavoro oltre 10mila persone, ma non sembra un’alternativa politicamente praticabile per una classe politica che finora ha puntato solo al mantenimento dei posti di lavoro con la cassa integrazione nella paura di perdere il consenso, senza pensare mai davvero a un reale piano industriale. La seconda: l’intervento pubblico. E questa sembra l’opzione più probabile. Non tanto un altro, l’ennesimo, prestito ponte, quanto un piano in due step: prima la ristrutturazione affidata ai commissari con la costituzione di una bad company, e poi la divisione dell’attuale Alitalia in due società, tra il volo e l’handling. E a questa seconda società farebbero capo i circa 3.500 esuberi indicati da Lufthansa, unico vettore rimasto sull’uscio. A questo punto sarebbe previsto l’intervento statale, con una forte iniezione di cassa integrazione. Se poi questo piano non dovesse funzionare, c’è anche chi al Mef pensa a una nazionalizzazione temporanea assorbita da Fs.