Bene la Battisti-nostalgia, bene la pop-malinconia. Ma il disco dell’autunno sono le feroci Desert Sessions

Ci sono almeno un paio di documentari su Netflix e altrove che evocano quello spazio, quel suono, quei protagonisti, e quello studio: il Rancho Relaxo, tenuto da Dave Catching. A qualche chilometro un pub di legno che offre nel menu il fried rattlesnake, che, a quanto riferisce chi l'ha assaggiato, fa schifo. Intorno sabbia e carcasse di pickup. Gente che arriva, assume qualche fungoide, collega strumenti, dice cose stupide, e suona stoner-rock.

Homme dunque. Per chi scrive, il capolavoro assoluto dei Qotsa resta Songs for the deaf (2002), l’ultimo Villains è villano. Capolavoro poco apprezzato Like Clockwork, del 2014, scritto da Homme dopo giorni di coma, forse per un intervento al ginocchio in cui qualcosa è andato storto. La storia del ginocchio ha l’aria della solita copertura-stampa, ma il coma c’è stato, la ventata dell'angelo nero anche, e il disco contiene capolavori di pre-morte come I appear missing, e Like clockwork.

E poi una serie di cose collaterali di Homme, stile factory, con ospiti, andate avanti per decenni: le Desert Sessions appunto: si va da PJ Harvey a Alex Turner degli Arctic Monkeys, Mark Lanegan degli Screaming Trees, lo stesso Nick Olivieri, bassista del Qotsa fino a quando Homme non decise di licenziarlo (pare, per molestie alla fidanzata). Tanti altri. L’idea alla base è suonare senza progetto e senza vincoli di marketing. Ma c’è un posto, c’è un sound, c’è, diremmo, uno spirito, sempre quello. L’ultimo disco è del 2003, in Volumes 9/10 c’erano i noti capolavori Crawl Home, e I Wanna Make It wit Chu, con una super-Harvey.