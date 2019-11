Natale è alle porte, hai già pensato a che regali fare?

Dicembre è alle porte e tra black friday e cyber monday la corsa ai regali di Natale per familiari, figli, nipoti o amici impazza. Già la sola lista dei destinatari può “spaventare”. Spesso non manca solamente il tempo a disposizione, ma anche le idee per fare il regalo giusto alle persone a cui si tiene di più. Del resto quale momento migliore del Natale per dimostrarlo?

Web e social possono essere d’aiuto per trovare ispirazione ma se non dovessero bastare ecco cinque idee che ti aiuteranno a scoprire un regalo a cui non avresti mai pensato.