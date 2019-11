L’Ocse all’Italia: andate in pensione troppo presto, “quota 100” va abolita

Gli italiani vanno in pensione troppo presto rispetto all’aspettativa di vita media. Per questo la priorità dovrebbe essere aumentare l’età media di ritiro dal lavoro. Altro che il rinnovo di quota 100. La raccomandazione arriva dal report “Pensions at a Glance” dell’Ocse, che ricorda come al momento l’età effettiva della pensione in Italia è a 62 anni, di due anni circa inferiore alla media Ocse e di cinque più bassa rispetto all’età della pensione di vecchiaia. Risultato: l’italia, con una spesa previdenziale al 16,2% del Pil, resta al secondo posto nella classifica di spesa dei Paesi occidentali. E i dati si riferiscono al 2018, prima dell’introduzione di quota 100, che il governo non intende cancellare nella prossima manovra, portando l’anticipo pensionistico a esaurimento fino al 2021.

Secondo l’Ocse, «l’aumento dell’età effettiva di pensionamento dovrebbe essere una priorità», limitando «gli indebiti sussidi al prepensionamento», legando l’età pensionabile all’attesa di vita. Non una sorpresa, visto che l’Ocse in più occasioni si è mostrata contraria a quota 100, sostenendo che andrebbe abrogata. La sfida sarà di «mantenere adeguate prestazioni di vecchiaia limitando la pressione fiscale a breve, medio e lungo termine» si legge. Anche se il rapporto evidenzia come il reddito medio delle persone con più di 65 anni in Italia sia simile a quello dell’intera popolazione, mentre nella media Ocse è invece più basso del 13%.